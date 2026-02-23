Phấn khích vì được chở hoa khôi sau xe máy, thanh niên lên cơn nhồi máu cơ tim suýt tử vong

Mới đây, bác sĩ tim mạch Thái Tùng Ân (Đài Loan, Trung Quốc) đã chia sẻ trong chương trình "Bác sĩ ơi, nóng quá" về một ca cấp cứu gây chú ý.



Bệnh nhân là một nam sinh 18 tuổi vừa vào đại học, lần đầu trải nghiệm nhịp sống về đêm bằng chuyến đi phượt núi Dương Minh.

Tuy nhiên, trên đường lái xe xuống núi trong đêm khuya, nam sinh đột nhiên cảm thấy tức ngực khó chịu.

Đến khi đi ăn sáng, sắc mặt anh đã tái nhợt. Sau khi đưa vào bệnh viện kiểm tra, bác sĩ phát hiện anh bị nhồi máu cơ tim cấp tính.

Bác sĩ suy đoán rằng do thói quen sinh hoạt thay đổi đột ngột, cộng với việc may mắn chở được hoa khôi của lớp xuống núi khiến anh quá phấn khích, dẫn đến co thắt mạch máu.

Bác sĩ Thái Tùng Ân nhớ lại, nam sinh này quê ở Đài Trung, trước khi lên đại học luôn chịu sự quản lý nghiêm khắc của cha mẹ với giờ giấc sinh hoạt rất quy củ.

Sau khi thi đỗ vào một trường ở Đài Bắc và chuyển vào ký túc xá, anh mới thực sự được hít thở bầu không khí tự do. Một ngày nọ, vì sáng hôm sau không có tiết học, nam sinh đã đồng ý cùng bạn bè đi hát karaoke, ngắm cảnh đêm và ăn khuya.

Tuy nhiên, trên đường xuống núi vào giữa đêm, nam sinh bắt đầu thấy tức ngực. Thế nhưng vì khó khăn lắm mới bốc thăm trúng người ngồi sau là hoa khôi của lớp, lại còn được đối phương ôm chặt, nên vì sĩ diện anh đã cố chịu đựng.

Kết quả là khi cả nhóm đến quán ăn sáng, sắc mặt nam sinh đã trắng bệch như một tờ giấy. Anh ngay lập tức được bạn bè đưa đến phòng cấp cứu. Kết quả đo điện tâm đồ cho thấy anh bị nhồi máu cơ tim cấp tính, mạch máu đã bị tắc nghẽn hoàn toàn.

Bác sĩ Thái lúc đó vô cùng ngạc nhiên vì bệnh nhân mới tròn 18 tuổi, không có tiền sử bệnh lý về mỡ máu, huyết áp hay đường huyết.

Sau khi thăm hỏi, ông suy đoán rằng nam sinh vốn có lịch trình sinh hoạt bình thường, đột ngột thức khuya uống rượu, lại thêm việc chở hoa khôi quá phấn khích đã khiến hệ thần kinh giao cảm bị kích hoạt quá mức, gây ra tình trạng gọi là co thắt mạch vành, giống như mạch máu bị chuột rút. Người dẫn chương trình và các khách mời nghe xong đều không khỏi tò mò: "Hoa khôi đó xinh đẹp đến nhường nào vậy?".

May mắn thay, sau khi được tiêm nitroglycerin liều cao, tình trạng của nam sinh đã nhanh chóng cải thiện, sắc mặt hồng hào trở lại.

Tuy nhiên, bác sĩ Thái Tùng Ân cũng cảnh báo rằng nếu tình trạng co thắt mạch máu không được xử lý kịp thời, nó có thể gây ra loạn nhịp tim, thậm chí dẫn đến đột tử.