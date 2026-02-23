Loài vật quý hiếm bậc nhất hành tinh, tuyệt tích 60 năm bất ngờ "tái xuất" một cách bí ẩn

Điểm nổi bật của loài thú quý hiếm này là chiếc mỏ dài. Thú lông nhím mỏ dài Attenborough, được đặt theo tên của nhà tự nhiên học người Anh David Attenborough.

Loài vật quý hiếm bậc nhất hành tinh, tưởng đã tuyệt chủng không ngờ vào cuối năm 2023. Các nhà khoa học đã phát hiện lại một loài động vật có vú ở dãy núi Cyclops của Indonesia hơn 60 năm kể từ lần nhìn thấy gần nhất, Reuters đưa tin.

Loài thú lông nhím ở Indonesia lọt vào camera của nhóm nghiên cứu động vật.

Khi phát hiện ra loài vật quý hiếm này, các nhà khoa học thuộc Đại học Oxford đã chụp ảnh loài thú lông nhím mỏ dài Attenborough bằng bẫy ảnh vào ngày cuối cùng của chuyến thám hiểm kéo dài 4 tuần.

Theo nhà sinh vật học James Kempton, ông đã nhìn thấy hình ảnh sinh vật nhỏ bé đang đi xuyên qua khu rừng rậm rạp trong thẻ nhớ của 1 trong số hơn 80 bẫy ảnh.

"Khi nhìn thấy hình ảnh được bẫy ảnh gửi về, tôi đã hét lên và ôm lấy các đồng nghiệp. Cuối cùng chúng tôi đã tìm thấy loài vật này sau hơn 60 năm tưởng chừng như chúng đã bị tuyệt chủng", Kempton xúc động chia sẻ.

Loài thú lông nhím mỏ dài Attenborough có cùng tên với sinh vật nửa phụ nữ, nửa rắn trong thần thoại Hy Lạp. Đặc biệt, loài này chỉ được giới khoa học ghi nhận một lần trước đây vào năm 1961, bởi một nhà khoa học Hà Lan. Một loài thú lông nhím khác được tìm thấy ở Úc và New Guinea.

Thú lông nhím gắn liền với văn hóa địa phương, trong đó có truyền thống giải quyết xung đột bằng cách cử một bên vào rừng để tìm kiếm động vật có vú và bên kia ra biển để tìm cá marlin.

Được biết, cả hai sinh vật này đều khó tìm đến mức phải mất hàng thập kỷ hoặc cả thế hệ để xác định vị trí của chúng, nhưng sau khi được tìm thấy, những con vật này tượng trưng cho sự kết thúc xung đột và khôi phục mối quan hệ hài hòa.

Thông thường trong tự nhiên thú lông nhím mỏ dài Attenborough là loài nhỏ nhất trong chi thú lông nhím mỏ dài, có cân nặng từ 5 đến 10kg, con đực lớn hơn con cái. Loài động vật này sở hữu chiếc mõm dài giống thú ăn kiến, với bộ lông sắc nhọn như loài nhím và móng vuốt như chuột chũi. Thức ăn chủ yếu của chúng bao gồm giun đất, mối, ấu trùng côn trùng và kiến.

Thú lông nhím mỏ dài Attenborough sống đơn độc và chỉ tìm đến nhau trong mùa sinh sản vào tháng 7 hàng năm để giao phối.

Một điều thú vị nữa là dù là thú, loài động vật này lại đẻ trứng thay vì sinh con. Trứng sẽ nằm trong túi mẹ cho đến khi nở và con non sẽ tiếp tục nằm trong túi mẹ khoảng 8 tuần cho đến khi gai của chúng phát triển. Con non sẽ bú sữa từ những lỗ chân lông phía dưới bụng mẹ.

Thú lông nhím mỏ dài Attenborough sống trong hang và hoạt động về đêm, có bản tính nhút nhát, do vậy việc truy lùng dấu vết của loài vật này rất khó khăn.

Mẫu vật của loài thú lông nhím mỏ dài Attenborough được ghi nhận lần cuối cùng từ năm 1961 và từ đó đến nay không còn được ghi nhận mẫu vật nào khác. Điều này khiến nhiều nhà khoa học tin rằng loài động vật này đã tuyệt chủng. Bên cạnh đó, loài này được mô tả là có bộ gai giống loài nhím, có mõm giống thú ăn kiến và chân của chuột chũi.

