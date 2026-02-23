72 con hổ chết vì dịch bệnh tại Thái Lan, 108 người từng tiếp xúc đang được theo dõi sức khỏe

Các ca tử vong xảy ra tại 2 địa điểm thuộc huyện Mae Rim và Mae Taeng. Theo thống kê, trong tổng số 72 con hổ chết có 21 con tại cơ sở Mae Rim và 51 con tại cơ sở Mae Taeng. Hiện còn lại 124 con hổ đang được theo dõi và chăm sóc.

Nguồn tin tham gia điều tra cho biết những con hổ đang nhiễm bệnh tại hai cơ sở trên được giám sát chặt chẽ để xác định nguy cơ phát sinh thêm ca tử vong. Song song đó, cơ quan chức năng cũng đang chờ kết quả xét nghiệm đối với nguồn thức ăn cung cấp cho các cơ sở này.

Đại diện Cục Phát triển Chăn nuôi Thái Lan khẳng định nguyên nhân tử vong là do virus CDV. Tuy nhiên, một số bác sĩ thú y tại Chiang Mai cho rằng cần tiến hành điều tra chi tiết và toàn diện hơn trước khi đưa ra kết luận cuối cùng. Họ đề nghị thực hiện thêm các xét nghiệm để loại trừ những bệnh khác như bệnh giảm bạch cầu ở mèo hay cúm gia cầm.

Một số bác sĩ thú y địa phương nhận định virus có thể đã xâm nhập thông qua nguồn thức ăn bị nhiễm mầm bệnh. Họ cũng đặt nghi vấn rằng cơ quan chức năng có thể đang cố giảm thiểu tác động kinh tế bằng cách quy kết nguyên nhân theo một chẩn đoán cụ thể. Trước các cáo buộc này, giới chức chưa đưa ra bình luận chính thức.

Bệnh Carê là gì?

Bệnh Carê là bệnh truyền nhiễm do virus gây ra, chủ yếu ảnh hưởng đến chó nhưng cũng có thể lây sang động vật hoang dã, bao gồm cả hổ. Bệnh tấn công hệ hô hấp, tiêu hóa và thần kinh, gây sốt cao, nôn mửa, tiêu chảy nghiêm trọng và biến chứng thần kinh. Tỷ lệ tử vong ở động vật chưa được tiêm phòng là rất cao.

Virus có thể lây qua tiếp xúc trực tiếp, giọt bắn trong không khí hoặc qua thức ăn và bề mặt nhiễm bẩn, đặc biệt trong môi trường nuôi nhốt. Cơ quan y tế cho biết hiện chưa ghi nhận bằng chứng virus này lây sang người.

Kết quả xét nghiệm cho thấy vật liệu di truyền của virus CDV và vi khuẩn Mycoplasma spp. đã được phát hiện trong các mẫu bệnh phẩm.

Toàn bộ xác hổ đã được tiêu hủy bằng hình thức thiêu hủy và chôn lấp ngay tại chỗ dưới sự giám sát nghiêm ngặt. Giới chức cho biết các cá thể này đều là động vật hoang dã được bảo vệ, mỗi con đều gắn chip định danh và đăng ký đầy đủ. Do nguy cơ lây nhiễm, không bộ phận cơ thể nào được phép sử dụng cho bất kỳ mục đích nào.

Tại cơ sở Mae Taeng, lối vào đã bị hạn chế, chỉ cho phép nhân sự được ủy quyền tiếp cận. Nhân viên và phương tiện ra vào phải trải qua quy trình khử trùng. Cơ quan thú y cấp tỉnh đang tiến hành khử trùng chuồng trại và khu vực xung quanh.

108 người từng tiếp xúc đang được theo dõi

Cục Kiểm soát Dịch bệnh Thái Lan cho biết 108 người từng tiếp xúc gần với các cá thể hổ từ ngày 8 đến 19/2 đang được theo dõi sức khỏe. Tính đến nay, chưa ghi nhận trường hợp nào có triệu chứng bất thường. Việc giám sát sẽ kéo dài ít nhất 21 ngày theo hướng dẫn phòng dịch.

Nhà chức trách cũng cảnh báo một số bệnh từ động vật hoang dã có thể lây sang người, khuyến cáo người dân tránh tiếp xúc với động vật ốm hoặc chất thải của chúng. Bộ Y tế Thái Lan khuyến nghị ăn chín uống sôi, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn, và không trực tiếp cho động vật ăn tại các vườn thú hay cơ sở nuôi nhốt.

Ổ dịch bắt đầu từ ngày 8/2/2026 khi 31 con hổ tại cơ sở Mae Taeng xuất hiện triệu chứng bệnh. Ca tử vong đầu tiên được ghi nhận vào ngày 9/2. Đến ngày 20/2/2026, kết quả xét nghiệm phòng thí nghiệm xác nhận sự hiện diện của virus canine distemper.

Giới chức cho biết các cuộc điều tra, bao gồm phân tích mẫu bệnh phẩm, khám nghiệm tử thi động vật và truy vết dịch tễ, vẫn đang được tiến hành để làm rõ chính xác nguyên nhân cũng như các yếu tố nguy cơ dẫn đến đợt bùng phát này.

Hai cơ sở trên dự kiến chỉ mở cửa trở lại khi dịch bệnh được kiểm soát hoàn toàn. Cơ quan chức năng cho biết sẽ tiếp tục cập nhật thông tin trong thời gian tới.

Nguồn: Khaosod