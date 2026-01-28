Ấn Độ thông báo ổ dịch virus Nipah đã được kiểm soát

Tối ngày 27/1, Bộ Y tế Ấn Độ cho biết trong một tuyên bố: "Các biện pháp giám sát tăng cường, xét nghiệm trong phòng thí nghiệm và điều tra thực địa đã được thực hiện nhằm đảm bảo ngăn chặn kịp thời tình trạng lây lan ca bệnh".

Thông báo không đề cập chi tiết thông tin hai bệnh nhân nhiễm virus Nipah tại bang Tây Bengal ở miền Đông, song nhấn mạnh đã truy vết được 196 người tiếp xúc với các ca bệnh và tất cả đều có kết quả âm tính.

Ấn Độ xác nhận đã kiểm soát được tình hình dịch bệnh. (Ảnh: Reuters)

“Tình hình đang được theo dõi liên tục và tất cả biện pháp y tế công cộng cần thiết đều đang được thực hiện”, thông báo nêu rõ.

Năm 1998, Virus Nipah được phát hiện lần đầu tiên sau khi lây lan trong cộng đồng chăn nuôi lợn ở Malaysia. Tại Ấn Độ, đợt bùng phát dịch Nipah đầu tiên được ghi nhận ở Tây Bengal vào năm 2001.

Đến năm 2018, Ấn Độ ghi nhận ít nhất 17 người thiệt mạng vì virus Nipah ở bang Kerala và năm 2023, hai người khác cũng tử vong vì virus Nipah.

Các triệu chứng nhiễm bệnh bao gồm sốt cao, nôn mửa và nhiễm trùng đường hô hấp, nhưng trong trường hợp nặng có thể xảy ra co giật và viêm não dẫn đến hôn mê. Dơi ăn quả là vật chủ tự nhiên của virus và được xác định là nguyên nhân gây ra đợt bùng phát dịch bệnh sau đó.

Hiện tại, nhiều sân bay trên khắp châu Á đang tiến hành tăng cường giám sát y tế và áp dụng biện pháp sàng lọc hành khách sau khi xác nhận sự bùng phát mới của virus Nipah nguy hiểm ở miền đông Ấn Độ. Các biện pháp này tương tự như những biện pháp đã được áp dụng trong đại dịch COVID-19.

Tại Thái Lan, cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra hành khách tại ba sân bay Suvarnabhumi, Don Mueang và Phuket. Theo các báo cáo truyền thông địa phương, những du khách đến nơi có triệu chứng sốt cao hoặc triệu chứng nghi ngờ nhiễm virus Nipah sẽ được chuyển đến cơ sở cách ly.

Tương tự, chính phủ Nepal nâng mức cảnh báo và tăng cường kiểm tra sức khỏe tại sân bay quốc tế Tribhuvan ở Kathmandu, cũng như tại cửa khẩu biên giới đường bộ quan trọng với Ấn Độ.

Trong khi đó, Bộ Y tế Malaysia khẳng định các biện pháp kiểm soát y tế biên giới luôn được duy trì nghiêm ngặt, sau khi có báo cáo về trường hợp nhiễm virus Nipah ở Ấn Độ và đang tích cực xác minh các báo cáo thông qua kênh chính thức.