Ấn Độ thông báo tình hình các ca nhiễm virus Nipah

Dù đang kiểm soát được tình hình dịch Nipah, Ấn Độ vẫn trong tình trạng cảnh giác cao độ (Ảnh minh họa: AFP)

Giới chức Ấn Độ khẳng định đến nay chỉ có 2 trường hợp được xác nhận nhiễm virus Nipah, trong khi tình hình dịch bệnh vẫn đang nằm trong tầm kiểm soát.

Trao đổi với hãng tin ANI, Giáo sư - Tiến sĩ Narendra Kumar Arora - Chủ tịch Viện Khoa học Y khoa Toàn Ấn Độ (AIIMS) tại Bilaspur, đồng thời là Chủ tịch Nhóm công tác phòng, chống COVID-19 thuộc Ủy ban Tư vấn Kỹ thuật quốc gia Ấn Độ - nhấn mạnh rằng "các báo cáo về 5 ca nhiễm virus Nipah tại Tây Bengal là không chính xác".

Theo Giáo sư Arora, ổ dịch hiện nay được phát hiện ban đầu ở 5 nhân viên y tế sau khi họ tiếp xúc với một bệnh nhân tử vong chưa xác định rõ nguyên nhân. Tuy nhiên, sau quá trình xét nghiệm và đánh giá chuyên môn, chỉ có 2 trường hợp được xác nhận dương tính với virus Nipah, trong khi các trường hợp còn lại không đủ bằng chứng để kết luận nhiễm bệnh.

Ông cho biết, các cơ quan y tế Ấn Độ đã nhanh chóng triển khai điều tra dịch tễ, khoanh vùng ổ dịch và theo dõi chặt chẽ từ 100 - 200 người có nguy cơ phơi nhiễm. Các biện pháp giám sát y tế, cách ly và xét nghiệm đang được thực hiện nghiêm ngặt nhằm ngăn chặn nguy cơ lây lan trong cộng đồng.

Cũng theo Giáo sư Arora, virus Nipah là tác nhân gây bệnh nguy hiểm, có khả năng lây truyền từ động vật sang người, đặc biệt thông qua dơi ăn quả, và trong một số trường hợp có thể lây từ người sang người khi tiếp xúc gần. Tỷ lệ tử vong do virus này được ghi nhận ở mức rất cao, dao động từ 40% - 75%, tùy theo từng đợt bùng phát và khả năng đáp ứng y tế.

Người nhiễm virus Nipah thường có các triệu chứng ban đầu như sốt, đau đầu, sau đó có thể nhanh chóng tiến triển thành viêm não cấp, suy hô hấp nặng, rối loạn ý thức và hôn mê. Nếu không được phát hiện sớm và điều trị kịp thời, bệnh có thể dẫn tới tử vong trong thời gian ngắn.

Hiện nay, thế giới chưa có vaccine phòng ngừa virus Nipah. Phương pháp điều trị chủ yếu dựa vào chăm sóc hỗ trợ và sử dụng kháng thể đơn dòng, song loại kháng thể này mới chỉ được sản xuất trong phòng thí nghiệm với số lượng hạn chế, chưa thể đáp ứng nhu cầu trong trường hợp dịch bùng phát trên diện rộng.

Trước thực tế đó, Giáo sư Arora cho biết Ấn Độ đang coi việc bảo đảm khả năng tiếp cận kháng thể đơn dòng là một ưu tiên y tế quan trọng. Nước này đang tăng cường đầu tư nghiên cứu, sản xuất và dự trữ nhằm nâng cao năng lực ứng phó với các đợt bùng phát virus Nipah cũng như các dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm khác trong thời gian tới.

Giới chức y tế Ấn Độ hiện kêu gọi người dân không hoang mang trước các thông tin chưa được kiểm chứng, đồng thời tuân thủ khuyến cáo phòng bệnh và hợp tác với cơ quan chức năng để bảo đảm an toàn sức khỏe cộng đồng.