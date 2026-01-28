Tin vui về lỗ thủng tầng ozone

Khi nghe tới lỗ thủng tầng ozone ở Nam Cực, người ta thường mường tượng những hệ quả khủng khiếp nó mang lại. Nhưng cuối năm 2025, tin tức về lỗ thủng tầng ozone lại mang màu sắc tích cực. Theo NOAA và NASA, đây là lỗ thủng nhỏ thứ năm kể từ năm 1992 và cũng là lỗ thủng có quy mô nhỏ nhất trong vòng năm năm trở lại đây.

Hàng năm, mùa lỗ thủng tầng ozone trong mùa xuân ở Nam bán cầu chịu tác động bởi nhiệt độ và gió trong tầng bình lưu phía trên Nam bán cầu, cũng như sự hiện diện của các chất làm suy giảm tầng ozone do con người phát thải.

Hình minh họa này cho thấy kích thước và hình dạng của lỗ thủng tầng ozone phía trên Nam Cực vào ngày đạt diện tích lớn nhất trong năm 2025. Các vùng suy giảm ozone ở mức trung bình, được thể hiện bằng màu cam, xuất hiện xen kẽ giữa những khu vực suy giảm ozone nghiêm trọng hơn, được đánh dấu bằng màu đỏ - Nguồn: Lauren Dauphin/NASA Earth Observatory.



Trong giai đoạn cao điểm của mùa suy giảm ozone năm nay, từ ngày 7 tháng 9 đến ngày 13 tháng 10, diện tích trung bình của lỗ thủng ozone năm 2025 đạt khoảng 18,71 triệu km vuông. Con số này nhỏ hơn khoảng 30% so với lỗ thủng lớn nhất từng được ghi nhận vào năm 2006. Theo NASA và NOAA, lỗ thủng ozone năm nay đã bắt đầu tan rã sớm hơn gần ba tuần so với mức trung bình của thập kỷ qua.

Các nhà khoa học khẳng định diễn biến tích cực này phản ánh hiệu quả dài hạn của Nghị định thư Montreal, thỏa thuận quốc tế nhằm loại bỏ các hóa chất làm suy giảm tầng ozone. Việc cắt giảm mạnh các hợp chất chứa clo từng được sử dụng rộng rãi trong làm lạnh, điều hòa và chữa cháy đã giúp tầng ozone từng bước phục hồi.

Lỗ thủng tầng ozone qua các năm - Ảnh: Copernicus ECMWF.

Theo báo cáo đánh giá gần nhất công bố năm 2022, nếu các chính sách hiện nay tiếp tục được duy trì, tầng ozone sẽ có thể phục hồi về mức năm 1980 (là trước khi xuất hiện lỗ thủng ozone) vào khoảng năm 2066 tại Nam Cực, năm 2045 tại Bắc Cực và năm 2040 tại các khu vực còn lại trên thế giới. Báo cáo đánh giá tiếp theo sẽ được công bố vào năm 2026.

Dù vậy, các tổ chức quốc tế vẫn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giám sát liên tục nhằm bảo đảm tiến trình phục hồi không bị đảo ngược.