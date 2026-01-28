Đây có thể là những gì phi công đã nhìn thấy ngay trước khi 2 máy bay đâm nhau khiến toàn bộ 67 người thiệt mạng

Các nhà điều tra đã công bố đoạn phim mô phỏng vụ tai nạn máy bay thảm khốc nhất trong 20 năm qua, khi đang xem xét nguyên nhân chuyến bay 5342 của hãng American Airlines đâm vào trực thăng Black Hawk của quân đội Mỹ.

Vụ tai nạn kinh hoàng đã cướp đi sinh mạng của toàn bộ 67 người trên cả hai máy bay, khi chiếc máy bay chở khách khu vực Bombardier CRJ700 va chạm với máy bay trực thăng Black Hawk của quân đội trong lúc đang hạ cánh xuống sân bay quốc gia Reagan.

Mô phỏng cho thấy thách thức mà các phi công trực thăng phải đối mặt, khi họ buộc phải cố gắng duy trì khoảng cách an toàn về mặt thị giác với chiếc máy bay lớn hơn nhiều, vốn hòa lẫn vào ánh đèn của Washington DC phía sau.

Ảnh cắt từ clip đoạn mô phỏng đường bay

Thật đáng tiếc, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Hoa Kỳ (NTSB) cho biết chiếc trực thăng Black Hawk đã bay cao hơn khoảng 100 feet so với giới hạn 200 feet (khoảng 91 mét) dành cho trực thăng bay trong khu vực gần sân bay, nơi có một trong những không phận được quản lý chặt chẽ và phức tạp nhất cả nước, do nằm gần các tòa nhà chính phủ quan trọng.

Theo Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, đây không phải là sự cố đơn lẻ mà là hệ quả của nhiều lỗi chồng chéo trong hệ thống điều hành không lưu và hoạt động bay. Một phần lớn do lộ trình bay trực thăng nằm trong vùng không trung cực kỳ đông đúc và gần đường hạ cánh máy bay, khiến khả năng phân tách khoảng cách an toàn bị suy giảm nghiêm trọng.

Cuộc điều tra còn chỉ ra rằng thông tin liên lạc giữa kiểm soát không lưu và tổ lái trực thăng gặp trục trặc kỹ thuật, khiến các chỉ dẫn quan trọng có thể không được tiếp nhận đầy đủ trước va chạm. Hệ thống cảnh báo va chạm trên trực thăng cũng không hoạt động hiệu quả vào thời điểm đó.

Xác máy bay phản lực khu vực bị nghiền nát và biến dạng đã được trục vớt khỏi sông Potomac

Các phi công lái máy bay trong bóng tối không thể nhận ra nguy cơ xung đột tiềm tàng giữa trực thăng và chuyến bay của American Airlines, do thiếu bản đồ đầy đủ do FAA cung cấp cho khu vực xung quanh sân bay đông đúc này.

Bộ Tư pháp thừa nhận rằng họ "có nghĩa vụ phải chăm sóc các nguyên đơn, và đã vi phạm nghĩa vụ đó, dẫn đến hậu quả trực tiếp của vụ tai nạn thương tâm". Họ cũng nói thêm rằng cả hai phi công "đã không giữ được sự cảnh giác để nhìn thấy và tránh va chạm với nhau".

Trước đó, tối 29/1/2025, một chiếc máy bay chở khách thuộc hãng hàng không American Airlines đã va chạm với một chiếc trực thăng Black Hawk của quân đội Hoa Kỳ. Vụ tai nạn nghiêm trọng khiến hai chiếc máy bay rơi xuống sông Potomac (Washington, Mỹ) làm 67 người thiệt mạng.

Vào thời điểm xảy ra vụ va chạm, Đại úy Rebecca Lobach, phi công trực thăng Black Hawk của Quân đội Mỹ, đang thực hiện bài đánh giá bay hàng năm với phi công phụ, Thượng sĩ Andrew Loyd Eaves, đồng thời là người hướng dẫn bay của cô.

Hình ảnh vụ tai nạn 2 máy bay đâm nhau ngày 29/1/2025

Một báo cáo gây chấn động đã tiết lộ rằng phi công điều khiển máy bay trực thăng Black Hawk đã không tuân thủ chỉ dẫn chuyển hướng chỉ vài giây trước khi xảy ra vụ va chạm chết người với máy bay chở khách của American Airlines.

Không chỉ điều khiển Black Hawk bay quá cao, mà trong những khoảnh khắc cuối cùng trước khi va chạm, Đại úy Lobach đã không làm theo lời khuyên và hướng dẫn của phi công phụ về việc chuyển hướng.

Chỉ 15 giây trước khi va chạm với máy bay thương mại, kiểm soát không lưu đã yêu cầu Đại úy Lobach và Thượng sĩ Eaves rẽ trái, nhưng cô đã không làm như vậy. Vài giây trước khi va chạm, phi công phụ Eaves đã quay sang Đại úy Lobach trong buồng lái và nói với cô rằng kiểm soát không lưu muốn cô rẽ trái. Cô vẫn không thực hiện.

Các nhà điều tra có thể không bao giờ biết được lý do tại sao Đại úy Lobach đã không chuyển hướng vào ngày hôm đó.

Nguồn: Unilad