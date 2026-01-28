Ô tô mất lái lao vào nhóm người đi bộ trước trung tâm thương mại, 13 người nhập viện

Lực lượng Cảnh sát Singapore (SPF) cho biết họ đã nhận được thông báo về một vụ tai nạn liên quan đến một ô tô và một xe tải tại ngã tư đường Orchard Road và Orchard Link vào khoảng 6 giờ 15 phút sáng. Theo cảnh sát Singapore, chiếc xe được cho là mất lái và lao về phía nhóm người đi bộ lúc lượng người di chuyển trên đường đang đông đúc.

13 người đã được đưa đến bệnh viện sau một vụ tai nạn trên đường Orchard vào sáng thứ Tư (28 tháng 1).

Cảnh sát Singapore cho biết thêm, một tài xế ô tô 64 tuổi và 12 hành khách nam trên xe tải, độ tuổi từ 30 đến 51, đã được đưa đến bệnh viện trong tình trạng tỉnh táo. 6 người đã được đưa đến Bệnh viện Tan Tock Seng, 7 người khác được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Singapore. Thông báo cho biết thêm 5 người được kiểm tra các vết thương, họ từ chối nhập viện vì vết thương nhẹ.

Chiếc xe tải và một chiếc ô tô đã lao ra khỏi vỉa hè, cả hai xe đều bị móp cản trước và một chiếc ghế đá bị đổ.

Cảnh sát cho biết họ đã tạm giữ tài xế để phục vụ điều tra ban đầu. Công tác làm rõ nguyên nhân chính xác của vụ việc vẫn đang được tiến hành, trong khi những người bị thương đang được chăm sóc y tế.

Một đoạn khu vực Orchard Road với các trung tâm thương mại, cửa hàng thời trang và quán cà phê đã bị phong tỏa trong thời gian cứu hộ.

Cơ quan chức năng Singapore kêu gọi người dân và du khách cẩn trọng khi di chuyển và hợp tác với lực lượng chức năng trong quá trình điều tra.

Nguồn: CNA