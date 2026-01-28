Cựu đệ nhất phu nhân Hàn Quốc nhận mức án bất ngờ

Mức án trên được tuyên bởi Tòa án Trung tâm Quận Seoul hôm nay (28-1), theo AP.

Tòa án xác định bà Kim "nhận quà tặng từ Giáo hội Thống nhất để đổi lấy các lợi ích kinh doanh".

Phán quyết trên được xem là bất ngờ bởi trước đó công tố viên đặc biệt độc lập đã đề nghị mức án 15 năm tù đối với bà Kim, liên quan tới các cáo buộc "hối lộ, thao túng giá cổ phiếu và vi phạm luật tài trợ chính trị".

Tuy nhiên, Tòa án Trung tâm Quận Seoul hôm nay đã tuyên trắng án cho bà Kim đối với các cáo buộc thao túng giá cổ phiếu và vi phạm luật tài trợ chính trị bởi "không đủ chứng cứ".

Cựu đệ nhất phu nhân Hàn Quốc Kim Keon-hee. Ảnh: AP

Nhóm luật sư bào chữa của bà Kim cảm ơn tòa án về phán quyết, song cho rằng mức án 20 tháng tù đối với tội danh hối lộ vẫn "tương đối cao".

Phía các luật sư cho biết sẽ thảo luận về khả năng kháng cáo cho thân chủ.

Cựu đệ nhất phu nhân Hàn Quốc đã bị tạm giam từ tháng 8, sau khi tòa án Seoul phê chuẩn lệnh bắt giữ với lập luận "ngăn chặn khả năng bà Kim có thể tiêu huỷ chứng cứ".

Vài ngày trước khi bị bắt, bà Kim từng công khai xin lỗi vì gây ra mối quan ngại trong dư luận, song vẫn ám chỉ phủ nhận các cáo buộc nhắm vào mình, đồng thời tự mô tả bản thân là "một người không đáng kể".

Phán quyết đối với bà Kim được đưa ra khoảng 3 tuần trước thời điểm tòa án dự kiến tuyên án đối với cựu Tổng thống Yoon Suk-yeol về cáo buộc nổi loạn, liên quan đến việc ông ban bố thiết quân luật trong thời gian ngắn vào tháng 12-2024.

Một công tố viên đặc biệt độc lập khác đã yêu cầu áp dụng án tử hình đối với ông Yoon, chồng của bà Kim.