Đồng hồ Ngày tận thế chỉ còn 85 giây

Thời gian hiện tại đã tiến gần hơn 4 giây đến nửa đêm so với năm 2025.

Nhân loại đang tiến gần hơn đến việc tự hủy diệt, theo các nhà khoa học nguyên tử, những người vừa công bố vào thứ Ba (27/1) rằng "Đồng hồ Ngày tận thế" nổi tiếng đã được đặt ở mức 85 giây trước nửa đêm - mức gần nhất trong lịch sử gần 80 năm của chiếc đồng hồ này.

Bản tin của các Nhà khoa học Nguyên tử, một nhóm vận động định hướng khoa học đã đưa ra thông báo đánh giá một cách ẩn dụ về mức độ gần kề của loài người đối với việc tự xóa sổ bằng những tiến bộ do chính con người tạo ra. Nửa đêm đại diện cho thời điểm mà con người sẽ khiến Trái đất không còn khả năng sinh sống.

Đồng hồ Ngày tận thế vừa được kéo xuống thêm 4 giây

Alexandra Bell, chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Bản tin các Nhà khoa học Nguyên tử, cho biết hội đồng khoa học và an ninh của bản tin xác định rằng nhân loại đã không đạt được tiến bộ đầy đủ trước các rủi ro hiện hữu đang đe dọa tất cả chúng ta. Do đó, họ quyết định chuyển đồng hồ về phía trước. Các rủi ro mà chúng ta phải đối mặt từ vũ khí hạt nhân, biến đổi khí hậu và các công nghệ gây gián đoạn đều đang gia tăng. Mỗi giây đều có giá trị và chúng ta đang cạn kiệt thời gian. Đó là một sự thật nghiệt ngã, nhưng đó là thực tế của chúng ta.

Bản tin trích dẫn "sự thất bại của ban lãnh đạo" trên toàn thế giới là một trong những lý do chính khiến đồng hồ tích tắc thêm 4 giây về phía nửa đêm. Một năm trước, họ đã cảnh báo rằng thế giới đang ở gần thảm họa toàn cầu một cách nguy hiểm và bất kỳ sự chậm trễ nào trong việc đảo ngược tiến trình đều làm tăng xác suất thảm họa. Nhóm các nhà khoa học đã chỉ ra các nguy cơ từ chiến tranh hạt nhân, biến đổi khí hậu, việc lạm dụng công nghệ sinh học và mối đe dọa tiềm tàng của trí tuệ nhân tạo (AI).

Dưới đây là cái nhìn sâu hơn về cách chiếc đồng hồ được tạo ra và cách xác định thời gian.

Đồng hồ Ngày tận thế là gì?

Đây là một cách mang tính biểu tượng để cho công chúng thấy thế giới đang tiến gần đến một ngày tận thế do con người tạo ra như thế nào. Nửa đêm đại diện cho sự hủy diệt hoàn toàn của Trái đất. Nếu đồng hồ di chuyển gần hơn đến nửa đêm, nó gợi ý rằng nhân loại đang tiến gần đến sự tự hủy diệt. Đồng hồ cũng có thể di chuyển ra xa mốc nửa đêm, cho thấy nhân loại đã thực hiện các bước trong năm qua để giảm thiểu rủi ro kết thúc thế giới.

Trang web chính thức cho biết Đồng hồ Ngày tận thế là một thiết kế cảnh báo công chúng về việc chúng ta đang ở gần mức nào với việc phá hủy thế giới bằng những công nghệ nguy hiểm do chính chúng ta tạo ra. Đó là một phép ẩn dụ, một lời nhắc nhở về những hiểm họa chúng ta phải giải quyết nếu muốn tồn tại trên hành tinh này.

Khái niệm đồng hồ ẩn dụ này bắt nguồn từ năm 1947, khi vũ khí hạt nhân là mối nguy hiểm lớn nhất đối với nhân loại, lúc Hoa Kỳ và Nga đang hướng tới một cuộc chạy đua vũ trang.

Nguồn: Yahoo News