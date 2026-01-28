Mang vàng được cho đi kiểm tra, người phụ nữ sốc khi bán được 1,2 tỷ đồng

Khun Namo, chủ cửa hàng vàng bạc đá quý Namo Baan Chang Thong ở Ban Tha Lan, Tambon Roeng Rang, Amphoe Sao Hai, tỉnh Saraburi, Thái Lan, đã đăng một đoạn clip lên trang Facebook cá nhân, ghi lại cảnh anh giúp một khách hàng kiểm tra những tấm vàng. Đây là vật gia truyền và người phụ nữ được chính mẹ mình cho. Tuy nhiên, vị khách hàng không chắc chắn đó có phải là vàng thật hay không.

Sau khi kiểm tra bằng mắt thường, Khun Namo khá tự tin đó là vàng thật. Kiểm tra bằng tia X cho thấy nó có độ tinh khiết 99%. Chủ cửa hàng cho rằng đó là một điều rất may mắn vì anh chưa từng gặp vàng có độ tinh khiết cao như vậy kể từ khi mở cửa hàng.

Số vàng có giá 1,2 tỷ đồng khiến người phụ nữ vui mừng.

Người phụ nữ tiết lộ rằng ban đầu bà nghĩ đó là vàng dùng để đúc tượng Phật và số vàng được mang đến để kiểm tra chỉ là một phần nhỏ. Sau khi biết đó là vàng thật, người phụ nữ nghĩ nó có thể bán được hơn 100.000 baht (84 triệu đồng). Tuy nhiên, con trai bà nói rằng ban đầu anh không nghĩ đó là vàng thật, nếu bán được thì chỉ khoảng 30.000 baht (25 triệu đồng).

Khi Khun Namo cân tấm vàng, anh thấy nó nặng gần nửa kilôgam, tương đương 1.469.888 baht (1,2 tỷ đồng). Cộng với các đồ vật bằng vàng khác, số tiền lên tới 1.477.810 baht (1,24 tỷ đồng).

Điều này khiến người mẹ mang vàng đến bán vui mừng khôn xiết. Tuy nhiên, khi nghe tin này, tim bà gần như ngừng đập khi biết tổng giá trị của số vàng. Số vàng sau đó đã nấu chảy và được trả lại cho khách hàng để cất giữ.