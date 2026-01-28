Phát hiện 1 tỷ đồng nằm chơ vơ bên vệ đường, học sinh báo cảnh sát nhưng chủ nhân số tiền khẳng định: Tôi chỉ rút 75 triệu đồng

Nhặt được túi tiền trong đêm lạnh, cậu bé kiên quyết chờ người đánh rơi

Tháng 1/2026, tại thành phố Thẩm Dương (Trung Quốc), một em học sinh tiểu học sinh tên là Thân Bích Hàm, khi đang trên đường tan học về thì em đã nhặt được một số tiền cực lớn, khiến em và cả gia đình đã vô cùng sửng sốt.

Vào chiều tối ngày xảy ra sự việc, vừa tan học, em Hàm ngồi sau xe máy điện do mẹ lái để về nhà. Khi đi ngang qua một khu dân cư cũ, em bất ngờ phát hiện một túi vải màu xanh treo trên lan can, miệng túi lộ ra đầy những tờ tiền màu đỏ.

Mẹ em là bà Tiết Diệp lập tức dừng xe kiểm tra và bàng hoàng nhận thấy bên trong túi là nhiều xấp tiền mệnh giá 100 nhân dân tệ được xếp ngay ngắn. Trước số tiền lớn bất ngờ xuất hiện, hai mẹ con không khỏi lúng túng, không biết nên xử lý ra sao.

“Chúng ta chờ người làm rơi tiền nhé, nếu bị người khác lấy mất thì người mất tiền sẽ lo lắng biết bao,” lời nói dứt khoát của em Hàm đã củng cố quyết định của người mẹ.

Hai mẹ con đứng giữa gió lạnh suốt ba tiếng đồng hồ từ 5 giờ 30 chiều đến 8 giờ 30 tối để chờ chủ nhân số tiền. Gương mặt nhỏ của em Hàm tím tái vì rét, nhưng em nhất quyết không vào các cửa hàng gần đó sưởi ấm, vì lo sợ sẽ bỏ lỡ người đánh rơi tiền.

Trong thời gian chờ đợi, bà Tiết gọi thêm chồng và em trai đến, cả gia đình bốn người cùng nhau canh giữ số tiền lớn. Do vẫn không thấy chủ sở hữu xuất hiện, chính em Hàm đã đề nghị báo công an.

Khi lực lượng cảnh sát có mặt, kiểm đếm tại chỗ cho thấy trong túi vải có tổng cộng 260.000 NDT (tương đương khoảng 978 triệu đồng).

Chủ nhân phủ nhận mất tiền, cảnh sát lần theo dấu vết ngân hàng hé lộ sự thật

Để nhanh chóng tìm ra người đánh rơi số tiền, lực lượng công an đã rà soát hệ thống camera giám sát xung quanh hiện trường. Tuy nhiên, do vị trí đặt túi tiền nằm đúng điểm mù của camera, nên không thu thập thêm được manh mối trực tiếp nào.

May mắn thay, trên giấy buộc các xấp tiền có đóng dấu của nhân viên ngân hàng. Từ chi tiết này, cảnh sát đã chủ động liên hệ với ngân hàng và phối hợp trích xuất dữ liệu camera nội bộ. Cuối cùng sự thật đã được làm rõ: chiều cùng ngày, một người đàn ông đã rút tổng cộng 285.000 NDT (khoảng 1,1 tỷ đồng). Trong số này, 260.000 NDT được cho vào túi vải màu xanh, nhưng do sơ suất, người này đã để quên túi tiền trên lan can ven đường rồi rời đi tay không.

Dựa trên thông tin đăng ký tại ngân hàng, lực lượng công an đã liên hệ ngay với người đàn ông rút tiền nói trên. Khi cuộc gọi được kết nối, giọng nói của đối phương mơ hồ, thiếu tỉnh táo; ban đầu người này phủ nhận việc làm mất tiền, cho rằng bản thân chỉ rút 20.000 NDT (khoảng 75 triệu đồng) để chi tiêu lặt vặt, đồng thời anh ta cũng khẳng định “tôi không thiếu tiền”, rồi vội vàng cúp máy.

Phản ứng bất thường này lập tức khiến cảnh sát nảy sinh nghi ngờ. Các cán bộ không từ bỏ việc truy tìm, mà chuyển hướng sang liên hệ với chính quyền khu dân cư nơi người đàn ông sinh sống để nắm bắt tình hình liên quan.

Giọt nước mắt của hai cụ già và nghĩa cử được xã hội tôn vinh

Theo nhân viên khu dân cư cho biết, người đàn ông này vừa hoàn tất thủ tục ly hôn, tâm lý sa sút nghiêm trọng, trạng thái cảm xúc và tinh thần hết sức bất ổn.

Được biết, trong 285.000 NDT mà người này rút ra, có 260.000 NDT là tiền bồi thường giải tỏa căn nhà cũ của cha mẹ. Đây là toàn bộ khoản tích lũy suốt nửa đời người của cặp vợ chồng già đã ngoài 70 tuổi.

Nhưng chiều hôm đó, do tinh thần hoảng loạn, đầu óc trống rỗng, người đàn ông sau khi rút tiền đã hoàn toàn quên mất sự tồn tại của chiếc túi vải. Anh ta không nhớ mình từng rút một khoản tiền lớn như thế, cũng không hay biết rằng mồ hôi công sức cả đời của cha mẹ đã bị bỏ quên bên vệ đường.

Sáng hôm sau, hai cụ già cùng nhau đến trụ sở công an vô cùng cảm ơn khi nhận lại được số tiền.

Hai cụ cho biết, số tiền này không chỉ là khoản tích cóp suốt nhiều năm, mà còn chất chứa ký ức về căn nhà cũ. Nếu không may bị mất, cuộc sống tuổi già của họ sẽ rơi vào bế tắc, không còn chỗ dựa nào nữa.

Sau khi câu chuyện nhặt được của rơi trả lại người mất của Hàm được lan truyền, hiệu trưởng nhà trường nơi em theo học đã trao tặng giấy khen trong buổi chào cờ đầu tuần. Đồng thời, lực lượng công an địa phương cũng đích thân mang đến trao tặng cúp danh dự “nhặt được của rơi, không tham của” để ghi nhận và tôn vinh nghĩa cử nhân ái của em.

Học sinh Hàm được tuyên dương vì hành động đẹp.

Đại diện cơ quan công an cho biết, việc số tiền lớn được tìm lại nguyên vẹn là nhờ vào tấm lòng trong sáng và thiện ý của cậu bé chỉ vừa học tiểu học; sự kiên trì, trách nhiệm của cả gia đình, đồng thời còn nhờ vào sự theo đuổi đến cùng của lực lượng chức năng và sự phối hợp tích cực từ phía cộng đồng dân cư.

Theo Toutiao