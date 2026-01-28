Người Trung Quốc lo ngại virus Nipah khi Tết Nguyên đán đến gần

Tuần trước, chính quyền Ấn Độ xác nhận ít nhất năm trường hợp nhiễm virus Nipah ở Tây Bengal và cách ly gần 100 người tại nhà.

Mặc dù các chuyên gia y tế công cộng lưu ý nguy cơ lây lan của virus Nipah còn thấp, nhưng nhiều người Trung Quốc vẫn tỏ ra lo ngại vì nước này chuẩn bị bước vào kỳ nghỉ Tết Nguyên đán và đợt di dân hằng năm lớn nhất hành tinh (xuân vận). Đợt xuân vận năm nay kéo dài 40 ngày, bắt đầu từ 2/2 và kéo dài đến 13/3.

(Ảnh: China Daily)

“Thật đáng lo ngại, đặc biệt là khi Tết Nguyên đán sắp đến. Tôi không muốn trải qua một đợt cách ly xã hội nữa”, một người dùng mạng xã hội cho biết.

Theo Yicai China , Trung Quốc đã thêm Nipah vào danh sách các bệnh truyền nhiễm cần theo dõi sau khi ổ dịch xuất hiện ở Ấn Độ. Dù vậy, Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Quốc gia Trung Quốc ngày 27/1 khẳng định, chưa có trường hợp mắc virus Nipah nào được phát hiện ở Trung Quốc, đồng thời lưu ý rằng đợt bùng phát virus Nipah hiện tại ở Ấn Độ chủ yếu xảy ra ở Tây Bengal, nơi không có chung biên giới đất liền với Trung Quốc.

Việc lây nhiễm từ người sang người vẫn có thể xảy ra thông qua tiếp xúc với dịch cơ thể hoặc chất thải của người nhiễm bệnh, tạo ra nguy cơ lây truyền trong bệnh viện cũng như lây lan trong gia đình, ông Feng Zijian - cựu phó giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Trung Quốc - nói với tờ Global Times .

Tuy nhiên, ông Zhuang Shilihe - một chuyên gia y tế ở Quảng Châu - cho rằng đặc điểm của virus Nipah khiến cho một đợt bùng phát lớn khó có thể xảy ra. Mặc dù virus này có thể gây tử vong - với tỷ lệ tử vong lên tới 75%, nhưng nó lây lan kém hơn nhiều so với các tác nhân gây bệnh đường hô hấp như cúm hoặc Sars-CoV-2. Ông Zhuang cho biết đánh giá của mình dựa trên những bài học từ việc truy vết tiếp xúc trong các đợt bùng phát lẻ tẻ trước đây trên toàn thế giới.

Trong một thông báo gần đây, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Trung Quốc đã kêu gọi “tăng cường cảnh giác” đối với các bệnh truyền nhiễm du nhập trong mùa du lịch, như sốt rét, sốt xuất huyết, chikungunya và sốt Lassa…, có thể được đưa vào Trung Quốc bởi những người trở về từ nước ngoài. Tuy nhiên, thông báo không đề cập đến virus Nipah.

Virus Nipah lần đầu tiên được phát hiện ở Đông Nam Á sau các đợt bùng phát ở Malaysia và Singapore từ năm 1998 đến 1999, nơi các ca nhiễm chủ yếu liên quan đến công nhân trang trại lợn và những người tiếp xúc gần với gia súc.

Theo Trung tâm Bảo vệ Sức khỏe Hồng Kông, virus này có thể lây nhiễm cho nhiều loại động vật, bao gồm: lợn, ngựa, dê, cừu, mèo và chó.

Kể từ đầu thế kỷ 21, các đợt bùng phát ở người đã được báo cáo nhiều lần ở Ấn Độ và Bangladesh, thường là từ tháng 12 đến tháng 4 năm sau. Những đợt bùng phát này có liên quan chặt chẽ đến việc tiêu thụ nhựa cây chà là tươi bị nhiễm virus từ dơi ăn quả.

Đợt bùng phát trước đó ở Ấn Độ được ghi nhận tại bang Kerala vào giữa năm 2025, khi bốn ca nhiễm được xác nhận.

Ngoài Trung Quốc, một số quốc gia khác ở châu Á cũng đang thắt chặt việc sàng lọc sau khi dịch bùng phát ở Ấn Độ.

Tờ Khaosod English đưa tin, Thái Lan đã thắt chặt việc kiểm tra sức khỏe tại các sân bay trọng điểm như Suvarnabhumi, Don Mueang và Phuket đối với hành khách đến từ Tây Bengal.

Cơ quan Du lịch Thái Lan (TAT) cho biết hôm 27/1, rằng cho đến nay chưa có trường hợp nhiễm virus Nipah nào được phát hiện ở Thái Lan và không có bằng chứng về sự lây truyền trong cộng đồng. "Tình hình sức khỏe cộng đồng ở Thái Lan vẫn ổn định và chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng ngừa như giám sát dịch bệnh thường xuyên và sàng lọc sức khỏe, cũng như theo dõi tình hình ở Ấn Độ".

Tại Hàn Quốc, từ tháng 9/2025, cơ quan chức năng đã xếp Nipah vào nhóm bệnh truyền nhiễm cấp cao, yêu cầu báo cáo và cách ly ngay lập tức.

Nepal cũng đã bắt đầu kiểm tra những người nhập cảnh qua sân bay ở Kathmandu và các điểm biên giới đường bộ khác với Ấn Độ.