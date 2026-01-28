Khoảnh khắc kinh hoàng: Bé gái 19 tháng tuổi bị văng ra khỏi ô tô đang chạy trên đường

Theo truyền thông Mỹ, vụ việc xảy ra tại bang California khi một chiếc xe SUV đang di chuyển qua ngã tư thì cánh cửa bên ghế sau bất ngờ mở ra, khiến một bé gái 19 tháng tuổi rơi thẳng xuống mặt đường giữa dòng xe cộ đông đúc.

Em bé rơi giữa dòng xe cộ đông đúc

Hình ảnh từ camera giao thông cho thấy em bé lăn xuống lòng đường khiến các phương tiện khác buộc phải phanh gấp để tránh va chạm. Nhiều người đi đường lập tức dừng xe, chạy đến bế đứa trẻ lên và đưa vào lề đường trong sự hoảng loạn.

Khoảnh khắc kinh hoàng khi một em bé 19 tháng tuổi bị văng ra khỏi xe ô tô lúc cửa xe bật mở.

May mắn thay, em bé chỉ bị trầy xước nhẹ và không gặp chấn thương đe dọa tính mạng - điều mà cảnh sát mô tả là “một phép màu thực sự” khi vụ việc xảy ra giữa ngã tư quá đông xe cộ.

Sau cuộc điều tra ban đầu, cảnh sát xác định người mẹ đã không đảm bảo an toàn cho con khi di chuyển, bao gồm việc không thắt dây an toàn và không khóa cửa xe đúng cách. Người phụ nữ này đã bị bắt giữ ngay sau đó để phục vụ điều tra với các cáo buộc liên quan đến gây nguy hiểm cho trẻ em.

Mẹ của em bé sau đó dừng xe và chạy đến ôm con

Sự việc nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, kéo theo làn sóng phẫn nộ từ dư luận. Nhiều người bày tỏ sự bức xúc trước hành vi bất cẩn của người mẹ, đồng thời cho rằng đây là lời cảnh tỉnh nghiêm khắc về an toàn trẻ em khi tham gia giao thông.

Hiện em bé đã được giao cho người thân chăm sóc, trong khi cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ các tình tiết liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.

Nguồn: The Sun