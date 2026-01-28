Australia thu hồi khẩn cấp một số lô sữa công thức dành cho trẻ sơ sinh

(Ảnh: FSANZ)

Theo thông báo của Cơ quan Tiêu chuẩn Thực phẩm Australia - New Zealand (FSANZ), các sản phẩm bị thu hồi do Sanulac Nutritionals Australia Pty Ltd phân phối, gồm Alula Gold Reflux và Alula Colic and Constipation, đều dành cho trẻ từ 0 - 12 tháng tuổi, bị nghi có khả năng nhiễm độc tố cereulide.

Quyết định thu hồi được đưa ra sau khi Tập đoàn Lactalis tiến hành thu hồi sản phẩm tương tự trên phạm vi quốc tế, từ đó Sanulac chủ động rà soát và thu hồi các lô hàng liên quan tại Australia.

Quyền Tổng Giám đốc FSANZ, bà Christel Leemhuis, cho biết nguy cơ xuất hiện độc tố cereulide có liên quan đến một thành phần được sử dụng trong các sản phẩm Alula, tương tự nguyên nhân dẫn tới đợt thu hồi sữa công thức chuyên biệt gần đây. Bà nhấn mạnh cereulide có thể gây rối loạn tiêu hóa, song đến thời điểm hiện tại, cơ quan chức năng chưa ghi nhận trường hợp bệnh nào liên quan tại Australia.

FSANZ khuyến cáo người tiêu dùng không sử dụng các lô sản phẩm thuộc diện thu hồi, đồng thời cho biết trên thị trường vẫn còn nhiều loại sữa công thức khác an toàn, đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng của trẻ. Phụ huynh và người chăm sóc có thể tham khảo ý kiến bác sĩ, dược sĩ hoặc chuyên gia y tế để lựa chọn sản phẩm phù hợp cho trẻ.

Hai lô sản phẩm bị thu hồi cụ thể gồm: Alula Gold Reflux 0 - 12 tháng, hộp 900g, hạn sử dụng ngày 17/3/2027, số lô 8000003387; và Alula Colic & Constipation 0 - 12 tháng, hộp 850g, hạn sử dụng ngày 17/3/2027, số lô 8000003407. Các sản phẩm này được phân phối rộng rãi tại các hệ thống bán lẻ lớn như Coles, Woolworths, Big W, IGA, Costco, các nhà thuốc và kênh bán hàng trực tuyến, bao gồm Amazon. FSANZ khẳng định các lô và sản phẩm Alula khác không nằm trong diện thu hồi.

Theo cơ quan chức năng, các triệu chứng có thể liên quan đến độc tố cereulide bao gồm nôn mửa, tiêu chảy hoặc mệt mỏi bất thường. Các biểu hiện này thường xuất hiện trong khoảng 30 phút đến 6 giờ sau khi tiếp xúc và đa số sẽ tự khỏi trong vòng 24 giờ. Trong trường hợp có dấu hiệu bất thường về sức khỏe của trẻ, phụ huynh và người chăm sóc được khuyến cáo nhanh chóng đưa trẻ đi khám để được tư vấn và điều trị kịp thời.