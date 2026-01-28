Nhặt được chiếc nhẫn trị giá 669 triệu đồng, cô gái có hành động bất ngờ

Nhặt được của rơi trả lại là một đức tính tốt, chủ động tìm kiếm chủ nhân của món đồ còn đáng quý hơn. Mới đây, một nữ sinh ở Hồng Kông, Trung Quốc, đã đăng tải lên mạng xã hội hình ảnh về chiếc nhẫn kim cương và cho biết đây là đồ nhặt được.

Bức ảnh được đăng tải lên nhóm Facebook "Hồng Kông Đồ Thất Lạc", cho thấy chiếc nhẫn được chụp vào ngày 21/1. Vành nhẫn được phủ một lớp họa tiết caro, được cho là thông tin chứng nhận của chiếc nhẫn. Viên kim cương trong ảnh rất lớn và rất lấp lánh, cho thấy tay nghề chế tác vô cùng tinh xảo.

Chiếc nhẫn kim cương có giá 200.000 đô la Hồng Kông (668 triệu đồng).

Người đăng bài viết cho biết chiếc nhẫn kim cương trong ảnh là "D VVS1 3EX None". "D" là cấp độ cao nhất, hoàn toàn không màu và cực kỳ trong suốt, rất hiếm. "VVS1" là cấp độ cực kỳ ít tì vết, hoàn toàn không tì vết khi nhìn bằng mắt thường. "3EX" cho biết cả ba khía cạnh liên quan đến giác cắt đều đạt chất lượng tuyệt vời. "None" khẳng định không có huỳnh quang.

Người đăng bài đã xem giấy chứng nhận và ước tính giá trị thị trường của nó trên 200.000 đô la Hồng Kông (668 triệu đồng) và hỏi "Có ai bị mất nhẫn kim cương gần 2 carat không?".

Cô cũng kêu gọi: "Nếu anh/chị có thể cung cấp thông tin chi tiết, tôi sẽ trả lại. Nếu sau 24 giờ không ai đến nhận thì tôi sẽ mang đến đồn cảnh sát".

Nhiều cư dân mạng đã để lại những bình luận khen ngợi hành động công khai tìm kiếm chủ nhân của người đăng bài, chẳng hạn như: "Cảm ơn bạn vì đã không tham của rơi, tôi nghĩ nên mang đến đồn cảnh sát thì tốt hơn, đồ vật có giá trị như vậy, người mất chắc chắn sẽ báo mất", "Mong người đăng bài luôn là người tốt và khỏe mạnh suốt đời", "Tôi ngưỡng mộ sự chính trực và ngay thẳng của bạn. Chúc bạn may mắn và nhiều thành công".