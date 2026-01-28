Pháp: Cháy khách sạn 5 sao tại khu nghỉ dưỡng Courchevel, hơn 80 người sơ tán trong hoảng loạn

Theo truyền thông quốc tế, vụ cháy xảy ra tại một khách sạn hạng sang ở trung tâm thành phố, nơi thường xuyên đón tiếp các nhân vật nổi tiếng và giới thượng lưu, ở khu nghỉ dưỡng trượt tuyết cao cấp Courchevel.

Hơn 60 lính cứu hỏa và 42 xe cứu hỏa đang nỗ lực dập tắt đám cháy tại khách sạn Grandes Alpes ở Savoi, bùng phát ngay trước 7 giờ tối thứ Ba (27/1). Cơ quan cứu hỏa địa phương cho biết 83 người đã được sơ tán và bố trí chỗ ở mới. Hiện chưa có báo cáo về thương vong.

Grandes Alpes, một khách sạn năm sao ở Courchevel thuộc dãy núi Alps của Pháp.

Trung tá Emmanuel Viaud thuộc Sở Cứu hỏa và Cứu hộ Savoie Viaud cho biết: hơn hai giờ sau khi đám cháy bùng phát, lực lượng cứu hỏa đang gặp khó khăn trong việc khống chế ngọn lửa. Mái nhà bị vùi lấp dưới một lớp tuyết dày, khiến việc xác định vị trí các "lỗ thoát khói" trở nên khó khăn. Ông nói thêm "Hiện tại chưa có thương vong nào".

Đám tuyết dày cản trở nỗ lực chữa cháy

Một số người được kiểm tra y tế do hít phải khói, song không có báo cáo về thương tích nghiêm trọng. Nguyên nhân vụ cháy hiện vẫn đang được điều tra, nhà chức trách chưa loại trừ khả năng liên quan đến sự cố kỹ thuật bên trong tòa nhà.

Vụ việc nhanh chóng thu hút sự chú ý lớn của dư luận bởi địa điểm xảy ra hỏa hoạn là một trong những khách sạn 5 sao nổi tiếng, từng xuất hiện trong nhiều sự kiện lớn. Hiện khách sạn này đã tạm thời đóng cửa để phục vụ công tác điều tra và khắc phục hậu quả sau vụ cháy.

Nguồn: Mirror