WHO đánh giá về rủi ro bùng phát dịch Nipah từ Ấn Độ

Nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ châu Á đã siết chặt kiểm soát y tế đối với hành khách đến từ Ấn Độ (Ảnh: AP)

Trong phản hồi chính thức ngày 27/1, WHO cho biết đợt bùng phát virus Nipah gần đây tại bang Tây Bengal, miền Đông Ấn Độ đã ghi nhận các trường hợp nhiễm bệnh, với gần 100 người có tiếp xúc gần phải cách ly để theo dõi y tế.

Theo WHO, nguy cơ virus Nipah tiếp tục lây lan từ các ca bệnh ghi nhận tại Ấn Độ hiện ở mức thấp, đồng thời nhấn mạnh chưa có bằng chứng cho thấy sự gia tăng lây truyền từ người sang người. WHO đánh giá Ấn Độ có đủ năng lực chuyên môn và hệ thống y tế để kiểm soát các ổ dịch Nipah, điều đã được chứng minh trong những đợt bùng phát trước đây.

Tuy vậy, WHO nhấn mạnh rằng chưa thể xác định đầy đủ con đường lây nhiễm ban đầu. Theo tổ chức này, nguy cơ phơi nhiễm với virus Nipah vẫn tồn tại do dơi ăn quả - vật chủ tự nhiên của virus - sinh sống tại nhiều khu vực ở Ấn Độ và Bangladesh, trong đó có Tây Bengal. WHO khuyến cáo cần tăng cường tuyên truyền trong cộng đồng về các yếu tố nguy cơ, đặc biệt là việc tiêu thụ nhựa cây chà là tươi, vốn từng được xác định là nguồn lây trong các đợt dịch trước.

Bệnh viện đa khoa Narayana, thuộc bang Tây Bengal, miền Đông Ấn Độ, nơi phát hiện 2 trường hợp nhiễm virus Nipah kể từ tháng 12/2025 (Ảnh: AP)

Theo số liệu của WHO, đây là đợt bùng phát virus Nipah thứ 7 tại Ấn Độ kể từ năm 2001, và là lần thứ 3 xảy ra tại bang Tây Bengal. Trước đó, các ổ dịch từng xuất hiện tại quận Siliguri (năm 2001) và quận Nadia (năm 2007), đều nằm sát biên giới Bangladesh - quốc gia ghi nhận các ca nhiễm Nipah gần như hàng năm. Ngoài ra, nhiều đợt bùng phát khác tại Ấn Độ đã được ghi nhận ở bang Kerala, miền Nam nước này.

Liên quan nguy cơ lan rộng ra khu vực, Cơ quan Quản lý Phòng, chống và Kiểm soát dịch bệnh quốc gia Trung Quốc cho biết chưa phát hiện ca nhiễm virus Nipah nào tại Trung Quốc. Cơ quan này đánh giá tác động của đợt dịch tại Ấn Độ đối với Trung Quốc là không lớn, do bang Tây Bengal không có đường biên giới trên bộ với Trung Quốc. Tuy nhiên, nguy cơ xâm nhập dịch từ nước ngoài vẫn tồn tại, đòi hỏi tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng ngừa.

Ngay sau khi dịch bùng phát tại Ấn Độ, các cơ quan y tế Trung Quốc đã theo dõi chặt chẽ diễn biến quốc tế, tiến hành đánh giá rủi ro, tổ chức đào tạo cho cán bộ y tế, tăng cường giám sát, xét nghiệm và đặc biệt nâng cao năng lực ứng phó tại các khu vực cửa khẩu.

Truyền thông khu vực cho biết, nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ châu Á như Hong Kong (Trung Quốc), Đài Loan (Trung Quốc), Thái Lan, Malaysia, Nepal… đã siết chặt kiểm soát y tế đối với hành khách đến từ Ấn Độ. WHO ước tính virus Nipah có tỷ lệ tử vong từ 40 - 75%, hiện chưa có vaccine phòng bệnh và chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, khiến loại virus này được xếp vào nhóm mầm bệnh nguy hiểm có khả năng gây dịch quy mô lớn.