Vào phòng chủ tịch, nhân viên chết lặng thấy ảnh mẹ mình trên bàn làm việc: Sự khiến ai cũng lặng người

Bức ảnh không nên xuất hiện trên bàn chủ tịch

Một tối mưa lớn, cô nhân viên trẻ mang hồ sơ khẩn lên tầng cao nhất của tập đoàn. Đó là văn phòng của Chủ tịch Cố Hàn Sơn – người nổi tiếng lạnh lùng, quyết đoán, không ai dám đến gần ngoài công việc.

Cửa phòng mở ra. Chủ tịch không có mặt.

Trên bàn làm việc phủ đầy tài liệu và thiết bị đắt tiền, nhưng ở một góc nhỏ lại xuất hiện một vật hoàn toàn lạc lõng là một khung ảnh nhựa cũ, ngả màu thời gian.

Chỉ liếc nhìn một giây, cô đứng chết lặng. Trong ảnh là một người phụ nữ trẻ, mặc bộ đồ công nhân bạc màu, tay cầm muôi cơm, nụ cười hiền lành quen thuộc đến đau lòng. Đó là mẹ cô vào thời còn làm ở nhà ăn xí nghiệp hơn 20 năm trước.

Bức ảnh mà ngay cả gia đình cũng không còn giữ.

Vì sao nó lại xuất hiện trên bàn làm việc của một Chủ tịch tập đoàn?

Câu hỏi còn chưa kịp thành hình thì một giọng nói lạnh băng vang lên sau lưng: "Cô được phép vào đây à?". Chủ tịch nhìn theo ánh mắt cô nhân viên, liếc qua bức ảnh rồi hờ hững hỏi: "Liên quan gì đến cô?"

"Tôi là con gái bà ấy." Không khí trong phòng đông cứng lại. Nhưng thay vì bối rối, ông chỉ nói: "Vậy cô đúng là một người con có hiếu. Để mẹ mình sống trong căn phòng không cửa sổ, rồi đến đây nhận thân?"

Người đàn ông "máu lạnh" và những thử thách không lời giải

Cố Hàn Sơn, 45 tuổi, là người khiến cả công ty khiếp sợ. Ông có thể sa thải cả phòng ban chỉ trong vài phút, cũng có thể đập vỡ cốc cà phê vì nhiệt độ không đúng ý.

Cô nhân viên này được tuyển vào với vị trí hành chính, nhưng lại bị điều xuống bộ phận tạp vụ là nơi ít ai muốn bén mảng. Da tay luôn ám mùi hóa chất, công việc nặng nhọc, không có cơ hội thăng tiến.

Điều kỳ lạ là, chính Chủ tịch dường như luôn "để mắt" đến cô theo cách khiến người khác khó chịu hơn là ưu ái.

Ông liên tục giao những việc vô lý như giữa đêm mưa sai cô chạy mấy cây số mua một bát mì chay ở quán vỉa hè cũ kỹ, nhất quyết không ăn nhà hàng. Nhưng rồi chỉ nếm một miếng, ông nôn thốc nôn tháo, sắc mặt trắng bệch.

Không ai biết, Chủ tịch mắc chứng rối loạn ăn uống nặng. Và cũng không ai hiểu vì sao ông lại ép mình và ép cô lặp lại những việc kỳ quặc ấy.

Cô nhân viên vô tình phát hiện bức ảnh trong phòng chủ tịch lại là ảnh của mẹ mình. (Ảnh: Sohu)

Tờ giấy báo bệnh và con số không tưởng

Bi kịch ập đến khi mẹ cô nhập viện cấp cứu. Bác sĩ chẩn đoán bà bị suy tủy nặng kèm suy thận, cần ghép tủy gấp. Chi phí điều trị ít nhất 500.000 NDT, chưa kể các khoản phát sinh.

Gia đình cạn kiệt tiền bạc. Cô cầu xin được tạm ứng lương nhưng bị từ chối thẳng thừng.

Thậm chí, khi cô định bán căn nhà cũ duy nhất, giao dịch cũng bất ngờ bị hủy. Lý do là bị người khác trả giá gấp đôi và yêu cầu ngừng bán.

Và người đứng sau là phòng pháp chế của tập đoàn và chủ tịch Cố Hàn Sơn.

Trong tuyệt vọng, cô nhân viên đã làm điều liều lĩnh là lén vào văn phòng, mở chiếc hộp sắt mà ông luôn khóa kỹ trong ngăn bàn.

Bên trong chiếc hộp khóa kín không phải tiền, cũng không phải tài liệu mật.

Bên trong là một xấp phiếu cơm cũ của nhà ăn xí nghiệp, đã sờn mép, ngả màu vàng.

Mặt sau mỗi tờ là nét chữ non nớt: "Ngày tuyết rơi, cô Quế Lan cho thêm trứng"; "Bị đánh, cô Quế Lan bôi dầu đỏ"; "Nợ cô Quế Lan một bữa thịt kho". Cô Quế Lan chính là mẹ của cô nhân viên.

Bên dưới đáy hộp là hai tập giấy mới hơn gồm giấy xác nhận hiến tủy và người hiến là Cố Hàn Sơn. Kết quả bên trên ghi phù hợp hoàn toàn. Kèm theo là hợp đồng thế chấp toàn bộ tài sản để lập quỹ chữa bệnh và dưỡng già cho mẹ tôi.

Sự thật phơi bày khiến cô nhân viên không thở nổi.

Cái kết khiến ai cũng lặng người

Cố Hàn Sơn từng là một đứa trẻ lang thang sống sau nhà máy, suýt chết đói giữa mùa đông. Người duy nhất âm thầm giúp đỡ là một nữ công nhân nhà ăn, mỗi ngày "vô tình" để lại hộp cơm nóng.

Sau này, trong một vụ cháy xưởng, chính người phụ nữ ấy lao vào biển lửa cứu cậu ra ngoài và rồi bị thương tật suốt đời. Người phụ nữ đó là mẹ cô.

Cố Hàn Sơn không dám nhận ân tình. Ông sợ thân phận và quá khứ của mình sẽ kéo bà vào nguy hiểm. Chỉ biết âm thầm rời đi, liều mạng làm việc, trả nợ bằng cả cuộc đời.

Ngay cả việc đối xử khắc nghiệt với con gái ân nhân cũng là có lý do, ông sợ nếu nói ra sự thật, cô sẽ không chấp nhận ca hiến tủy có thể cướp đi mạng sống của ông.

Ca ghép tủy thành công. Người mẹ tỉnh lại, nhìn thấy vết sẹo bỏng trên tay người đàn ông trong phòng hồi sức, bật khóc gọi tên đứa trẻ năm xưa.

Nửa năm sau, Cố Hàn Sơn rời ghế Chủ tịch, về quê mở một nông trại nhỏ. Chiếc hộp sắt cũ được đặt ở nơi trang trọng nhất trong nhà. Nó không còn là bí mật, mà là minh chứng cho lòng tử tế được trả bằng cả sinh mệnh.

Có những món nợ không thể tính bằng tiền. Và có những người, dùng cả cuộc đời để trả cho một bữa cơm năm cũ.

Theo Sohu, Sina, 163