Phát hiện người đàn ông SN 1948 thu gom phế liệu nhưng sở hữu két sắt chứa 124 kg vàng, danh mục cổ phiếu hơn 25 tỷ đồng và 143 triệu đồng trong tài khoản ngân hàng

Khoảng 3 thập niên trước, người dân thành phố biển Skelleftea, miền bắc Thụy Điển, đã quen thuộc với hình ảnh một cụ ông khoác chiếc áo bò xanh cũ bẩn, quần áo rách rưới, lặng lẽ lang thang khắp các con phố để nhặt những vỏ lon bỏ đi. Ông cụ ấy tên là Curt Degerman, sinh năm 1948, mưu sinh bằng nghề thu gom phế liệu để đổi lấy vài đồng tiền lẻ sống qua ngày.

Từ dáng vẻ lam lũ thường ngày của Curt, ít ai có thể tin rằng người đàn ông ấy lại là một triệu phú, sở hữu khối tài sản khổng lồ. Sự thật này chỉ được hé lộ sau khi ông qua đời ở tuổi 60 vì một cơn đau tim.

Theo đó, người thân của Curt đã vô cùng sửng sốt khi được luật sư thông báo về khối di sản mà ông để lại. Theo hồ sơ pháp lý, tài sản của Curt bao gồm một danh mục cổ phiếu trị giá hơn 700.000 bảng Anh (hơn 25 tỷ đồng), một két sắt cất giữ 124 kg vàng với giá trị khoảng 250.000 bảng Anh (hơn 8,9 tỷ đồng), hơn 4.000 bảng Anh (hơn 143 triệu đồng) trong tài khoản ngân hàng, 270 bảng tiền lẻ (hơn 9 triệu đồng) và 1 căn nhà riêng. Tổng cộng, giá trị tài sản của Curt Degerman được ước tính lên tới hơn 1 triệu bảng Anh (hơn 36 tỷ đồng).

Trong suốt cuộc đời mình, Curt sống âm thầm, kín đáo, không phô trương và gần như không để lộ bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy ông có một nền tảng tài chính vững chắc. Nguồn gốc của khối tài sản đáng kể này của Curt càng khiến nhiều người ngạc nhiên hơn.

Họ hàng của Curt cho biết, phần lớn số tiền ông kiếm được từ việc nhặt phế liệu đều được ông dành để đầu tư. Thay vì tiêu xài cho nhu cầu cá nhân, Curt kiên trì rót tiền vào thị trường chứng khoán và các quỹ tương hỗ mà ông tin tưởng. Ông sống vô cùng tiết kiệm, gần như chỉ chi tiêu cho những nhu cầu thiết yếu nhất, còn lại đều được tích lũy và đầu tư dài hạn.

Theo chia sẻ từ người thân, Curt Degerman từng là một đứa trẻ thông minh, học lực tốt và có tương lai rộng mở. Tuy nhiên, sau một cú sốc tâm lý trong thời niên thiếu, ông quyết định bỏ học và rời xa con đường học vấn chính quy. Kể từ đó, Curt sống bằng nghề nhặt rác và gắn bó với công việc này suốt phần lớn cuộc đời. Dù không có bằng cấp hay đào tạo chính thức, ông lại sở hữu vốn kiến thức tài chính đáng nể, hình thành từ thói quen tự học bền bỉ.

Trong nhiều năm, Curt Degerman dành thời gian đọc các tờ báo cũ mà ông nhặt được, đặc biệt là những trang viết về kinh tế và tài chính. Từ những mẩu tin rời rạc ấy, ông dần hiểu cách vận hành của thị trường chứng khoán, học cách phân tích doanh nghiệp và đưa ra quyết định đầu tư. Người dân địa phương đôi khi bắt gặp Curt đang lặng lẽ ngồi trong thư viện thành phố, chăm chú đọc các báo cáo tài chính và thông tin thị trường.

Trước khi qua đời, Curt Degerman đã lập di chúc, trong đó để lại toàn bộ tài sản cho một người anh họ – người được cho là thường xuyên đến thăm nom, chăm sóc ông trong những năm tháng cuối đời. Tuy nhiên, theo quy định của pháp luật Thụy Điển, một người chú của Curt cũng có quyền thừa kế hợp pháp đối với khối tài sản này. Điều đó đã dẫn tới một cuộc tranh chấp pháp lý giữa các bên liên quan.

Vụ việc này từng thu hút sự chú ý của dư luận địa phương. Sau một thời gian thương lượng, các bên liên quan xác nhận đã đạt được thỏa thuận chung và chấm dứt tranh chấp. Tuy nhiên, chi tiết cụ thể của thỏa thuận không được tiết lộ.

Câu chuyện về Curt Degerman cho thấy một góc nhìn khác về sự giàu có và thành công. Đằng sau vẻ ngoài nghèo khó của ông là một cuộc đời sống kỷ luật và kiên nhẫn tích lũy. Curt bền bỉ theo đuổi các khoản đầu tư dài hạn và để lại một di sản khiến nhiều người phải nhìn lại những định kiến quen thuộc về giàu nghèo cũng như giá trị thực sự của tri thức.

