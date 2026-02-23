Giúp đỡ cụ bà ngã xe đạp, 2 học sinh bị đòi bồi thường 844 triệu đồng

Vụ việc xảy ra vào chiều ngày 15/3/2025 tại Putian, Phúc Kiến, Trung Quốc.

Hình ảnh từ camera giám sát đã ghi lại việc bà Zhu Yuhong, một người đi xe đạp lớn tuổi, bị ngã khỏi xe. Khi một chiếc xe màu trắng bất ngờ lao ra từ khúc cua, người phụ nữ lớn tuổi đi xe đạp đã cố gắng tránh xe. Tuy nhiên, bà bị mất thăng bằng và ngã xuống đất.

HK01 xác nhận không có va chạm xảy ra.

Hai học sinh giúp đỡ cụ bà bị ngã xe.

Khi đang đi xe máy điện, Wang Ziqing, 14 tuổi, và Zhu Jiayuan, 15 tuổi, đã chứng kiến cụ và ngã xuống đất. Cả hai lập tức dừng lại và lao đến giúp người phụ nữ đứng dậy. Tuy nhiên, hành động tốt bụng của hai cô gái chẳng mấy chốc lại nhận được kết quả bất ngờ.

Sau vụ việc, bà Zhu cho rằng chiếc xe tay ga của các học sinh đã làm bà giật mình, khiến bà mất lái và ngã.

Người phụ nữ cho rằng sự xuất hiện đột ngột của họ đã góp phần khiến bà bị ngã nên đã đệ đơn kiện.

Cảnh sát giao thông đã phân loại vụ việc là "tai nạn giao thông không tiếp xúc". Tuy nhiên, vụ kiện vẫn tiếp tục.

Theo điều tra của cảnh sát giao thông, bà Zhu phải chịu trách nhiệm chính về vụ tai nạn do không chú ý đến đường sá.

Wang, người điều khiển xe tay ga, bị xác định là có một phần trách nhiệm về việc điều khiển xe tay ga trái phép do tuổi còn nhỏ và không nhường đường khi rẽ. Jiayuan, người ngồi trên xe, không bị kết luận có lỗi.

Người phụ nữ lớn tuổi đòi hai học sinh 224.307 nhân dân tệ (844 triệu đồng).

Đơn kiện bao gồm chi phí y tế cho 12 ngày nằm viện, phí chăm sóc điều dưỡng và bồi thường thiệt hại về tinh thần, cùng nhiều khoản khác.

Phụ huynh và những người ủng hộ các học sinh đã vô cùng sốc trước mức độ nghiêm trọng của vụ kiện, nhấn mạnh rằng cú ngã là ngoài ý muốn và các em học sinh có ý tốt.

Bà Zheng, mẹ của Wang, nói với tờ Yangcheng Evening News rằng vụ việc đã gây ra "chấn thương tâm lý nghiêm trọng" cho con gái bà.

Vụ việc cũng đã gây ra cuộc tranh luận rộng rãi trên mạng. Nhiều cư dân mạng đặt câu hỏi về tính hợp lý của vụ kiện, thắc mắc tại sao học sinh lại bị đổ lỗi cho một vụ ngã mà họ không hề gây ra.

Các chuyên gia pháp lý cho rằng vụ kiện cuối cùng có thể phụ thuộc vào việc tốc độ hay khoảng cách của xe tay ga có thực sự gây ra "phản ứng giật mình" dẫn đến việc người phụ nữ bị ngã hay không.

Vụ án dự kiến sẽ được đưa ra xét xử tại Tòa án Lingchuan ở thành phố Putian vào ngày 26/2.