Lở tuyết kinh hoàng tại Alps (Pháp), 3 người bị cuốn trôi tử vong trong vòng 20 giây

Ba người trượt tuyết đã thiệt mạng sau khi bị cuốn vào một vụ lở tuyết tại khu nghỉ dưỡng Val d'Isere thuộc vùng Alps, Pháp vào thứ Sáu, ngày 13 tháng 2. Theo báo cáo từ BBC và Metro dẫn lời các quan chức địa phương, có tổng cộng 6 người đã bị tuyết cuốn trôi trong vụ việc này. Các nạn nhân tử vong được xác định bao gồm hai người mang quốc tịch Anh và một công dân Pháp.
Theo BBC, hai nạn nhân người Anh nằm trong nhóm 5 người đang trượt tuyết ngoài đường băng (off-piste) cùng với một huấn luyện viên tại thung lũng Manchet, gần khu nghỉ dưỡng, thì thảm kịch xảy ra.
Công tố viên Albertville, ông Benoit Bachelet, xác nhận với truyền thông rằng nạn nhân người Pháp bị cuốn trôi khi đang trượt tuyết một mình vào lúc 11 giờ 30 phút sáng (giờ địa phương). Ngoài ra, một công dân Anh khác cũng bị thương nhẹ. Văn phòng Đối ngoại Anh cho biết họ "sẵn sàng cung cấp các hỗ trợ lãnh sự" cho gia đình các nạn nhân.
Trong đoạn video do nhân chứng Antoine Martignon ghi lại khi đang cùng vợ tham quan khu nghỉ dưỡng La Vallée du Manchet, tuyết được thấy đổ ập xuống các sườn núi ngay trước mắt họ. Martignon chia sẻ với BBC: "Tôi đang nhìn mọi người trượt tuyết tự do và trượt ngoài đường băng, thầm nghĩ rằng việc đó trông thật nguy hiểm. Chỉ trong vòng 20 giây, một vụ lở tuyết đã xảy ra, đổ sụp xuống và cuốn đi những người bên dưới."
Một cuộc điều tra về tội ngộ sát đã được khởi xướng sau vụ việc. Huấn luyện viên trượt tuyết trong nhóm bị lở tuyết may mắn không bị thương và đã có kết quả xét nghiệm âm tính với rượu cũng như chất kích thích.
Người phát ngôn của khu nghỉ dưỡng Val d'Isere gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân và khuyến cáo: "Cuộc điều tra đang được tiến hành. Nguy cơ lở tuyết lúc đó ở mức 4/5. Chúng tôi khuyến nghị những người trượt tuyết nên ở trong khu vực đã được đánh dấu an toàn của trạm."
Trước đó, cơ quan khí tượng quốc gia Pháp Météo-France đã ban hành cảnh báo đỏ tại vùng Savoie khi cơn bão Nils đổ bộ. Cơn bão này đã gây ra sức gió mạnh và hoạt động lở tuyết bất thường tại khu vực. Thảm kịch này diễn ra ngay sau vụ việc ba vận động viên trượt tuyết khác thiệt mạng do lở tuyết tại vùng Trentino Alto Adige và Lombardy của Ý, gần nơi đang diễn ra Thế vận hội mùa đông 2026.
Nguồn: People
Chi Chi