Lở tuyết ở Mỹ, 8 người thiệt mạng

6 người khác trong đoàn may mắn sống sót, trong khi một người vẫn mất tích và được cho là đã tử vong.

Theo Văn phòng Cảnh sát trưởng quận Nevada, lực lượng cứu hộ phải chuyển từ nhiệm vụ cứu nạn sang tìm kiếm thi thể sau khi trao đổi với gia đình các nạn nhân mất tích. “Đây là cuộc trò chuyện vô cùng khó khăn với người thân của họ” , Cảnh sát trưởng Shannan Moon cho biết. Bà nói thêm nguy cơ lở tuyết tại hiện trường vẫn rất cao, nên việc đảm bảo an toàn cho đội cứu hộ là ưu tiên hàng đầu.

Cảnh sát trưởng quận Placer, Wayne Woo, cho biết có thể sẽ mất thêm thời gian mới có thể đưa toàn bộ thi thể xuống núi, do thời tiết khắc nghiệt và tầm nhìn gần như bằng không.

8 người thiệt mạng trong một vụ lở tuyết khi đang tham gia chuyến trượt tuyết địa hình tự do ở Lake Tahoe, California hôm 18/2.

Theo nhà chức trách, khối tuyết lở dài khoảng bằng một sân bóng bầu dục, xảy ra vào khoảng 11h30 sáng 18/2 (giờ địa phương). Nhóm trượt tuyết đang trên đường quay về điểm xuất phát sau chuyến đi kéo dài ba ngày, khởi hành từ các cabin ở Frog Lake, phía tây bắc hồ Tahoe và gần đèo Donner Summit.

Chuyến đi do công ty hướng dẫn leo núi Blackbird Mountain Guides tổ chức, với bốn hướng dẫn viên dẫn đoàn. Ban đầu có 9 người mất liên lạc. Sáu người sống sót – gồm một hướng dẫn viên và năm khách – giữ được liên lạc với lực lượng chức năng qua thiết bị nhắn tin vệ tinh khẩn cấp.

Các đội tìm kiếm cứu nạn di chuyển bằng ván trượt vào khu vực vào chiều cùng ngày, bất chấp địa hình nguy hiểm và điều kiện bão tuyết. Những người sống sót phải trú ẩn trong khu vực có nhiều cây trong nhiều giờ chờ lực lượng cứu hộ tiếp cận.

Theo bà Moon, trước khi đội cứu hộ đến nơi, những người sống sót đã phát hiện ba thi thể. Hai người bị thương được đội cứu hộ đưa ra ngoài; số còn lại có thể tự di chuyển. Hai người được nhập viện với chấn thương không nguy hiểm đến tính mạng, và một người đã xuất viện.

Tại các thị trấn miền núi quanh Tahoe, cộng đồng trượt tuyết địa hình thường rất gắn bó, nhiều người vừa là người chơi thể thao vừa tham gia đội cứu hộ. Ông Woo cho biết một trong những nạn nhân là vợ/chồng của một thành viên đội tìm kiếm cứu nạn Tahoe Nordic, khiến sự việc càng thêm đau lòng với lực lượng tham gia cứu hộ.

Thống đốc bang California, Gavin Newsom, đã gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân và khen ngợi nỗ lực của đội cứu hộ.

Từ thứ Hai đến sáng thứ Tư, trạm đo tuyết Tahoe Donner ghi nhận khoảng 76 cm tuyết rơi. Khu vực xảy ra lở tuyết ở độ cao gần 2.500 m, cao hơn trạm đo khoảng 243 m, nên lượng tuyết thực tế có thể còn nhiều hơn.

Trung tâm Dự báo Lở tuyết Sierra đã ban hành cảnh báo nguy cơ cao trong khu vực Tahoe, nhấn mạnh khả năng xảy ra lở tuyết tự nhiên cũng như lở tuyết do con người. Các chuyên gia lo ngại hiện tượng “storm slab avalanche” – khi lớp tuyết mới dày và nặng không bám chắc vào lớp tuyết yếu bên dưới, có thể trượt xuống sườn núi chỉ trong vài giây.

Dù nhóm trượt tuyết có hướng dẫn viên và mang theo đầy đủ thiết bị an toàn như máy phát tín hiệu định vị, xẻng và que dò tuyết – nhưng lở tuyết thường gây nguy hiểm nghiêm trọng. Ngoài chấn thương như gãy xương hay chấn thương đầu, rủi ro lớn nhất là ngạt thở nếu bị chôn vùi quá 15–20 phút.

Theo Trung tâm Thông tin Lở tuyết Colorado, trung bình mỗi năm Mỹ ghi nhận khoảng 27 ca tử vong do lở tuyết trong 10 năm qua. Vụ lở tuyết chết người nghiêm trọng nhất trong lịch sử gần đây xảy ra năm 1981 tại bang Washington, khi 11 người thiệt mạng trong một vụ băng lở trên núi Rainier.