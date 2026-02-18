Trúng số 4,2 triệu USD, người phụ nữ sống giản dị nhưng vẫn rơi vào cảnh trắng tay

Cái tên Suzanne Mullins bất ngờ xuất hiện trên khắp các mặt báo Mỹ khi bà trúng giải độc đắc xổ số Virginia trị giá 4,2 triệu USD vào năm 1993. Với nhiều người, đó là số tiền đủ để an hưởng cả đời, chấm dứt mọi lo toan cơm áo gạo tiền. Nhưng với Mullins, vận may ấy lại mở ra chuỗi ngày bi kịch kéo dài, khi tiền bạc không cứu nổi gia đình, cũng không cứu nổi chính bà.

Không lựa chọn nhận tiền một lần, Suzanne Mullins quyết định chia giải thưởng thành các khoản thanh toán hằng năm. Bà tin đây là cách an toàn, bền vững, giúp gia đình có nguồn thu ổn định lâu dài. Tuy nhiên, ngay từ quyết định đầu tiên, rắc rối đã manh nha.

Các khoản tiền hằng năm của Mullins được chia làm 3 phần để chi trả cho chồng và con gái. Trung bình mỗi năm, bà phải chi khoảng 47.000 USD cho các nghĩa vụ gia đình. Con số nghe có vẻ không quá lớn so với tổng giải thưởng, nhưng trên thực tế, nó nhanh chóng trở thành gánh nặng kéo dài, nhất là khi những biến cố liên tiếp ập đến.

Bi kịch lớn nhất bắt đầu từ bệnh tật. Con rể của bà Mullins mắc bệnh nặng trong khi không có bảo hiểm y tế. Trong cơn tuyệt vọng, Suzanne Mullins không do dự rút tiền trúng số để chi trả viện phí. Tổng số tiền bà bỏ ra cho thuốc men và điều trị lên tới khoảng 1 triệu USD – gần một phần tư giá trị giải thưởng.

“Bà ấy không tiêu tiền để hưởng thụ. Toàn bộ đều là chi cho người thân”, luật sư Michael Hart của Mullins chia sẻ với hãng tin Associated Press năm 2004. “Mọi người cứ nghĩ trúng số là đặt vé máy bay tới Bahamas. Nhưng thực tế của bà Mullins thì hoàn toàn khác”.

Tiền trúng số không mang lại cuộc sống xa hoa, mà kéo theo áp lực ngày một lớn. Khi các khoản chi vượt quá số tiền nhận được hằng năm, Mullins buộc phải tìm đến các khoản vay. Bà sử dụng chính những khoản thanh toán xổ số trong tương lai để thế chấp, vay khoảng 200.000 USD từ một công ty chuyên cho vay đối với người trúng số – nhóm khách hàng được xem là “dễ tổn thương” vì luôn thiếu tiền mặt trước mắt.

Từ đây, vòng xoáy nợ nần bắt đầu siết chặt. Lãi suất cao, áp lực trả nợ dồn dập, trong khi các khoản thanh toán hằng năm ngày càng cạn kiệt vì đã bị “ứng trước”. Để thoát khỏi tình trạng này, Suzanne Mullins quyết định chuyển sang nhận tiền trúng số một lần, với hy vọng sẽ thanh toán hết nợ nần và làm lại từ đầu.

Nhưng đó lại là nước cờ sai lầm chí mạng. Số tiền nhận một lần không đủ để bù đắp các khoản vay, lãi suất và những chi phí phát sinh suốt nhiều năm. Mullins không thể trả nợ đúng hạn. Công ty cho vay khởi kiện. Tòa án phán quyết họ được nhận khoản bồi hoàn 154.000 USD. Thế nhưng, phán quyết ấy cũng trở nên vô nghĩa khi Suzanne Mullins lúc này đã hoàn toàn cạn tiền.

Từ một triệu phú xổ số, bà trở thành người phụ nữ trắng tay, không tài sản, không khả năng thanh toán, và gần như mất hết các mối quan hệ gia đình. Giấc mơ đổi đời kết thúc bằng những lá thư đòi nợ, những phiên tòa kéo dài và sự bất lực đến tàn nhẫn.

Điều cay đắng nhất là Suzanne Mullins chưa từng sống cuộc đời xa xỉ mà công chúng thường gán cho những người trúng số. Không biệt thự, không siêu xe, không du lịch vòng quanh thế giới. Tiền của bà trôi đi trong bệnh viện, hợp đồng vay, hóa đơn và những nỗ lực vô vọng để “giữ cho gia đình không sụp đổ”.

Câu chuyện của Suzanne Mullins trở thành minh chứng đau xót cho mặt tối của xổ số. Khi tiền đến quá nhanh, nhưng kiến thức tài chính, pháp lý và khả năng kiểm soát áp lực không theo kịp, vận may có thể biến thành chiếc bẫy tàn khốc.

Hơn cả sự mất mát về tiền bạc, Mullins mất niềm tin, mất sự bình yên, và mất cả cơ hội làm lại cuộc đời khi tuổi đã xế chiều. Tấm vé số từng được xem là chiếc chìa khóa mở cánh cửa hạnh phúc, cuối cùng lại đóng sập mọi lối thoát.

Với Suzanne Mullins, trúng số không phải là kết thúc của nghèo khó, mà là khởi đầu cho một bi kịch kéo dài đến tận cùng.