Trúng số độc đắc 148 triệu bảng, người đàn ông sống cô độc trên "núi" tiền

Trong suy nghĩ của nhiều người, trúng số độc đắc đồng nghĩa với đổi đời, với cuộc sống giàu sang và hạnh phúc. Thế nhưng, câu chuyện của Adrian Bayford – người đàn ông Anh trúng giải xổ số trị giá 148 triệu bảng Anh (khoảng 6.300 tỷ đồng) – lại là minh chứng cay đắng cho mặt tối của vận may đến quá nhanh.

Tháng 8/2012, Adrian Bayford bất ngờ trở thành tâm điểm của nước Anh khi trúng giải EuroMillions. Chỉ sau một đêm, anh từ người đàn ông có cuộc sống giản dị bước vào hàng ngũ giới siêu giàu, trở thành người giàu thứ 512 tại Anh thời điểm đó. Tiền bạc đổ về tài khoản nhanh đến mức Adrian không kịp chuẩn bị tâm lý cho sự thay đổi quá lớn này.

Anh Adrian và vợ lúc mới nhận giải thưởng.

Ngay sau khi trúng số, hai vợ chồng Adrian nhanh chóng mua một căn biệt thự trị giá 6 triệu bảng, sở hữu trang trại rộng lớn, máy bay riêng và hàng loạt tài sản xa xỉ khác. Cuộc sống của họ khiến nhiều người ngưỡng mộ, được xem như “câu chuyện cổ tích đời thực” giữa thời hiện đại.

Thế nhưng, đằng sau sự hào nhoáng ấy, những vết nứt trong hôn nhân âm thầm xuất hiện. Adrian nổi tiếng là người chồng hết mực chiều vợ, sẵn sàng chi tiền không tiếc tay cho Samantha Burbidge – người vợ kém anh nhiều tuổi – với hy vọng giữ gìn hạnh phúc gia đình. Tuy nhiên, chỉ vài tháng sau khi trúng số, Samantha bất ngờ đệ đơn ly hôn, đưa hai con rời khỏi ngôi biệt thự xa hoa để chuyển tới Scotland sinh sống.

Cú sốc hôn nhân giáng xuống Adrian khi anh vẫn còn choáng ngợp vì khối tài sản khổng lồ. Dù chi hàng chục tỷ đồng để níu kéo, mọi nỗ lực đều không thể cứu vãn. Đến tháng 1/2019, Samantha tái hôn, chính thức khép lại cuộc hôn nhân từng được kỳ vọng là bến đỗ hạnh phúc sau khi đổi đời.

Sau ly hôn, Adrian rơi vào trạng thái trống rỗng. Anh lao vào các mối quan hệ mới với hy vọng tìm lại cảm giác được yêu thương. Với bất kỳ người phụ nữ nào xuất hiện bên cạnh, Adrian đều tỏ ra hào phóng quá mức: quà tặng trị giá hàng trăm nghìn bảng, xe sang, những chuyến du lịch xa hoa. Thế nhưng, tiền bạc vẫn không thể giữ chân tình yêu.

Năm 2018, một người tình đã rời bỏ Adrian để quay lại với người yêu cũ, mang theo 400.000 bảng tiền mặt cùng chiếc xe trị giá hơn 80.000 bảng. Đối với Adrian, đó không chỉ là sự mất mát về vật chất mà còn là cú đánh mạnh vào niềm tin vốn đã mong manh.

Không chỉ tình yêu tan vỡ, các mối quan hệ bạn bè xung quanh Adrian cũng dần lộ rõ bản chất. Những người từng thân thiết chỉ tìm đến khi cần tiền, lợi dụng sự cả tin và danh tiếng của anh. Khi Adrian bắt đầu thận trọng hơn trong chi tiêu, họ lặng lẽ quay lưng. Giữa khối tài sản khổng lồ, anh sống trong cô độc và bị cô lập ngay chính trong ngôi nhà của mình.

Chia sẻ trên tờ The Sun , Adrian cay đắng thừa nhận: “Ngôi nhà khổng lồ, những trang trại rộng lớn và đế chế tài sản tôi sở hữu chẳng còn ý nghĩa gì. Tôi thực sự bị tổn thương bởi những mối quan hệ thất bại”. Lời tâm sự ấy phơi bày bi kịch tinh thần của một người đàn ông giàu có nhưng không tìm được sự bình yên.

Sau nhiều năm sống trong khủng hoảng tâm lý, cuối năm 2024, Adrian đưa ra quyết định khiến nhiều người bất ngờ: rời bỏ nước Anh, bỏ lại toàn bộ tài sản và cuộc sống phía sau để sang Australia sinh sống mà không tiết lộ lý do cụ thể. Khi ra đi, anh để lại trang trại trị giá 6,5 triệu bảng cùng nhiều bất động sản có giá trị lớn.

Bạn bè của Adrian cho biết, anh thực sự khốn khổ với cuộc sống giàu có mà bản thân không thể kiểm soát. Với Adrian Bayford, trúng số không mang lại hạnh phúc trọn vẹn, mà trở thành khởi đầu cho chuỗi bi kịch kéo dài, nơi tiền bạc phá vỡ hôn nhân, tình yêu và niềm tin.

Từ một người đàn ông bình thường trở thành triệu phú, rồi lại trở thành kẻ cô độc phải bỏ xứ ra đi, cuộc đời Adrian là lời cảnh tỉnh lạnh lùng: không phải ai trúng số cũng đổi đời theo cách đẹp đẽ, và đôi khi, vận may lớn nhất lại chính là khởi đầu cho nỗi bất hạnh sâu nhất.