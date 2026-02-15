Đêm lễ Valentine ám ảnh tại Nhật Bản: 3 nam thanh niên bị đâm gục giữa phố đông, nghi phạm 20 tuổi ôm dao biến mất

Khoảng 23h55 ngày 14/2, cảnh sát nhận được cuộc gọi khẩn cấp báo “có người bị đâm” tại một tòa nhà thương mại ở khu Shinsaibashi, quận Chuo, thành phố Osaka, Nhật Bản. Theo thông tin từ cảnh sát tỉnh Osaka, ba nam giới đã bị tấn công bằng vật giống dao và được đưa đi cấp cứu, trong đó một người đã tử vong.

Nghi phạm được cho là một nam thanh niên khoảng 20 tuổi đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Cảnh sát đang truy tìm đối tượng với cáo buộc giết người cùng các tội danh liên quan.

Theo Sở Cảnh sát Minami, người tử vong là một nam thiếu niên 17 tuổi, cư trú tại thị trấn Tawaramoto, tỉnh Nara. Hai nạn nhân còn lại, được cho là ở độ tuổi cuối thiếu niên, cũng bị thương nhưng mức độ thương tích hiện chưa được công bố.

Vụ việc xảy ra gần cầu Ebisu bắc qua sông Dotonbori, khu vực trung tâm Minami nổi tiếng sầm uất của Osaka. Nhóm nạn nhân và nghi phạm được cho là thường lui tới khu đi bộ phía dưới biển quảng cáo Glico, nơi được giới trẻ gọi là “Guri-shita”. Biển quảng cáo nổi tiếng này thuộc về hãng bánh kẹo Ezaki Glico và là một trong những biểu tượng du lịch của Osaka. Khu vực bên dưới biển quảng cáo thường là điểm tụ tập của nhiều bạn trẻ.

Cảnh sát nhận định nghi phạm và các nạn nhân có thể quen biết nhau. Có thông tin cho rằng giữa hai bên đã xảy ra mâu thuẫn ngay trước thời điểm vụ tấn công diễn ra.

Các nạn nhân được cho là bị đâm tại khu vực sảnh tầng một của tòa nhà thương mại. Sau khi gây án, nghi phạm cầm theo hung khí và rời khỏi hiện trường bằng cách đi bộ.

Sau vụ việc, khu vực xung quanh bị phong tỏa. Nhiều người dân và du khách tụ tập theo dõi, khiến không khí khu phố giải trí vốn đông đúc vào cuối tuần trở nên hỗn loạn.

Một nam du khách 28 tuổi đến từ Đài Loan (Trung Quốc) cho biết khi đang gọi điện thì thấy đám đông tụ tập trên đường. “Có một người nằm trên mặt đất, máu chảy từ cổ. Những người bạn đi cùng liên tục kêu cứu và cố gắng cầm máu. Tôi nhận ra ngay là chuyện không bình thường”, người này kể lại.

Cảnh sát hiện tiếp tục truy bắt nghi phạm và điều tra làm rõ động cơ vụ án.