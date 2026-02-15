Phát hiện 1 kế toán lương 30 triệu đồng/tháng nhưng chi hơn 27 tỷ đồng đi spa làm đẹp, mua hàng hiệu: Cảnh sát vào cuộc điều tra

Theo thông tin điều tra, Vương Tĩnh, 41 tuổi, làm việc tại một công ty chuyên về cây cảnh ở Thượng Hải, Trung Quốc, với mức lương khoảng 8.000 NDT/tháng (khoảng 30 triệu đồng). Trong mắt bà chủ họ Từ, người gây dựng công ty từ hai bàn tay trắng, Vương Tĩnh là nhân viên lâu năm tận tụy, có thể tin tưởng giao phó công việc tài chính quan trọng.

Trên mạng xã hội, nữ kế toán này xây dựng hình ảnh giàu có với vòng tay kim cương, túi xách phiên bản giới hạn và các lần lui tới cơ sở thẩm mỹ cao cấp. Tuy nhiên, phía sau vẻ hào nhoáng ấy là hành vi chiếm dụng công quỹ kéo dài nhiều năm. Sự việc bị phanh phui vào tháng 7/2024 khi cơ quan thuế địa phương tiến hành kiểm tra định kỳ.

Trong đợt kiểm tra này, sổ sách của công ty của bà Từ bị phát hiện là có nhiều sai lệch nghiêm trọng, thậm chí đối diện nghi vấn vi phạm nghĩa vụ thuế. Khi rà soát tài khoản, bà Từ bàng hoàng nhận ra nguồn tiền của công ty gần như cạn kiệt, đến mức chi phí bảo hiểm xã hội cho nhân viên bà cũng phải tự bỏ tiền túi ứng trước.

Trước câu hỏi về dòng tiền, nữ kế toán Vương Tĩnh không đưa ra được lời giải thích thuyết phục nào. Cuộc điều tra tiếp theo xác nhận cô đã liên tục rút tiền công ty suốt hơn 2.000 ngày, biến tài khoản doanh nghiệp thành nguồn chi tiêu cá nhân.

Hồ sơ cho thấy số tiền bị Vương Tĩnh chiếm dụng được dùng vào nhiều mục đích xa xỉ. Cô mạnh tay chi tiền cho các liệu trình thẩm mỹ chống lão hóa, mỗi lần tốn khoảng 300.000 NDT. Hành vi này được duy trì đều đặn nhiều năm với tổng chi phí lên tới 7,2 triệu NDT (hơn 27 tỷ đồng).

Ngoài ra, Vương Tĩnh cũng dành khoảng 2 triệu NDT/năm (hơn 7,5 tỷ đồng) cho hàng hiệu, từ trang sức đến túi xách. Người phụ nữ này còn thuê kho riêng để cất giữ đồ mua sắm. Lối sống này hoàn toàn không tương xứng với thu nhập thực tế của Vương Tĩnh nhưng không ai phát hiện ra.

Ảnh: Baijiahao

Đáng chú ý, cách thức chiếm dụng tiền được nữ kế toán này thực hiện khá tinh vi. Khi công ty mới thành lập, chủ doanh nghiệp và kế toán cùng thiết lập hệ thống ngân hàng điện tử với quy trình phân quyền rõ ràng. Tuy nhiên, do thường xuyên đi công tác, bà chủ Từ ít sử dụng thiết bị xác nhận giao dịch trực tiếp mà phê duyệt qua ứng dụng di động.

Theo thời gian, các công cụ quan trọng như con dấu, thiết bị xác nhận và quyền xử lý giao dịch dần tập trung vào Vương Tĩnh. Lợi dụng kẽ hở này, Vương Tĩnh bắt đầu chuyển những khoản nhỏ vài chục nghìn NDT, sau đó tăng tần suất và giá trị giao dịch. Để tránh bị nghi ngờ, cô thỉnh thoảng hoàn trả một phần tiền nhằm duy trì hoạt động tài chính bình thường.

Không dừng lại ở việc chiếm dụng công quỹ, khi thiếu hụt tiền ngày càng lớn, Vương Tĩnh còn vay mượn người quen bằng thông tin sai lệch để tiếp tục duy trì chi tiêu. Hành vi này khiến vụ việc mở rộng sang dấu hiệu lừa đảo, làm gia tăng hậu quả tài chính và xã hội.

Tháng 7/2025, cơ quan công tố quận Trường Ninh đã truy tố Vương Tĩnh với các cáo buộc liên quan đến chiếm đoạt tài sản theo chức vụ và lừa đảo. Với số tiền liên quan vượt xa mức “đặc biệt nghiêm trọng”, bị cáo đối diện mức án tù dài hạn. Tuy nhiên, thiệt hại kinh tế khó có thể khắc phục hoàn toàn khi phần lớn số tiền đã bị tiêu xài, chỉ thu hồi được phần nhỏ. Gia đình bị cáo phải bán tài sản để khắc phục hậu quả, trong khi công ty nạn nhân buộc cắt giảm nhân sự và đình trệ hoạt động.

Vụ án khép lại với bài học đắt giá về quản trị doanh nghiệp và trách nhiệm cá nhân. Niềm tin là nền tảng trong môi trường làm việc, nhưng chỉ có cơ chế minh bạch và kiểm soát hiệu quả mới bảo đảm sự bền vững lâu dài.

(Theo Baijiahao)