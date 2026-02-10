Tuyết rơi dày, 11.000 hành khách bị mắc kẹt trên đảo Jeju

Tuyết rơi dày đặc trên đường băng của sân bay quốc tế Jeju ngày 8/2 (Ảnh: Yonhap)

Theo thông báo từ đơn vị điều hành sân bay, hoạt động đường băng tại sân bay quốc tế Jeju đã bị tạm ngừng đến 11h ngày 9/2 do tuyết rơi dày và gió mạnh. Trong số 461 chuyến bay theo lịch trình, 163 chuyến bay đến và đi đã bị hủy, 5 máy bay phải chuyển hướng, khiến hàng nghìn hành khách bị mắc kẹt tại sân bay.

Đơn vị điều hành sân bay đã điều động xe dọn tuyết để làm sạch đường băng, nhưng dự kiến hoạt động bay vẫn sẽ bị gián đoạn ngay cả sau khi dịch vụ được nối lại do bão tuyết vẫn tiếp diễn.

Sân bay quốc tế Jeju và chính quyền tỉnh đã sẵn sàng cung cấp vật tư khẩn cấp để hỗ trợ hành khách bị mắc kẹt nếu cần. Sân bay hiện có khoảng 2.700 chăn, 1.500 nệm và 1.000 chai nước, trong khi chính quyền tỉnh cũng dự trữ 2.158 chăn và 2.158 nệm để sử dụng trong trường hợp khẩn cấp.

Cảnh báo tuyết rơi dày đã được ban hành cho các vùng núi của đảo Jeju. Các chuyên gia khí tượng cho biết, ước tính, trong 24 giờ qua, lượng tuyết rơi ở khu vực gần núi Halla lên tới 21,5 cm.