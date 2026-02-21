Xe du lịch rơi xuyên qua lớp băng trên hồ Baikal (Nga), 7 người Trung Quốc thiệt mạng

(Ảnh: TASS)

Theo thông tin từ cơ quan đại diện ngoại giao Trung Quốc ngày 20/2, chiếc xe chở 8 du khách Trung Quốc đã lao xuống hồ sau khi mặt băng bị nứt vỡ. Một người may mắn thoát ra ngoài và được cứu sống, trong khi 7 người còn lại được xác nhận tử vong. Thi thể các nạn nhân được lực lượng cứu hộ trục vớt ở độ sâu khoảng 18 m dưới mặt nước.

Thống đốc vùng Irkutsk, ông Igor Kobzev, cho biết vụ việc xảy ra gần mũi phía Bắc của đảo Olkhon, khu vực Cape Khoboy. Thời điểm xảy ra tai nạn, tuyến đường băng chính thức trên hồ năm nay chưa được nhà chức trách cho phép đưa vào sử dụng.

Ủy ban Điều tra Liên bang Nga đã khởi tố vụ án hình sự để làm rõ dấu hiệu vi phạm quy định an toàn dẫn đến hậu quả chết người. Một số nguồn tin chưa được xác nhận cho rằng tài xế người Nga có thể đã tổ chức tour tham quan trái phép.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc tại Irkutsk đã kích hoạt cơ chế ứng phó khẩn cấp, liên hệ với cơ quan chức năng Nga, đề nghị đẩy nhanh công tác cứu hộ, điều tra nguyên nhân và hỗ trợ xử lý hậu sự. Các cán bộ lãnh sự đã được cử tới hiện trường để phối hợp giải quyết vụ việc.

Hồ Baikal - Di sản Thế giới được UNESCO công nhận - là điểm du lịch nổi tiếng của Nga (Ảnh: Google Maps)

Hồ Baikal - Di sản Thế giới được UNESCO công nhận - là điểm du lịch nổi tiếng, thu hút đông đảo du khách quốc tế, trong đó có nhiều khách Trung Quốc. Vào mùa đông, mặt hồ đóng băng dày, tạo điều kiện hình thành các tuyến đường băng được giám sát nghiêm ngặt và chỉ mở cửa khi đủ điều kiện an toàn. Việc di chuyển ngoài các tuyến được cấp phép bị nghiêm cấm.

Theo truyền thông Nga, tính từ đầu năm 2026 đến nay, đã có ít nhất 11 du khách thiệt mạng tại khu vực hồ Baikal. Cuối tháng 1 vừa qua, một du khách Trung Quốc cũng tử vong trong vụ tai nạn lật xe trên mặt băng. Cơ quan đại diện Trung Quốc đã khuyến cáo công dân không sử dụng phương tiện hạng nặng di chuyển trên mặt hồ đóng băng và tuân thủ nghiêm các quy định an toàn địa phương.

(Theo Xinhua, Moscow Times)