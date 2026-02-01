Cuộc đời từng chạm đáy sự nghiệp của "nam thần sân băng" với bài thi làm nên kỳ tích chấn động Olympic

Tại Olympic mùa đông 2026 diễn ra ở Ý, cặp VĐV người Nhật Bản Riku Miura và Ryuichi Kihara đã tạo nên một trong những màn lội ngược dòng gây chấn động nhất lịch sử trượt băng nghệ thuật. Họ không chỉ giành huy chương vàng. Họ làm điều đó theo cách khiến cả thế giới phải sững sờ.

Bài thi lập kỷ lục chấn động Olympic

Miura và Kihara bắt đầu sát cánh từ năm 2019 ở nội dung đôi nam nữ. Khi ấy, Miura mới 18 tuổi, là tài năng trẻ nổi bật của trượt băng nghệ thuật Nhật Bản. Cô gây ấn tượng bởi kỹ thuật vững vàng, thần thái tự tin và ngoại hình sáng sân băng, được truyền thông trong nước đặc biệt chú ý.

Ở chiều ngược lại, Kihara hơn bạn diễn tới 9 tuổi. Khi được ghép đôi với Miura, anh đã 27 tuổi, từng trải qua nhiều thăng trầm sự nghiệp.

Khoảng cách tuổi tác không trở thành rào cản. Trên mặt băng, họ thể hiện sự ăn ý hiếm có, thực hiện những động tác nâng đỡ phức tạp với độ chính xác và uyển chuyển cao.

Màn trình diễn đạt điểm kỷ lục tại Olympic

Tuy nhiên, hành trình đến tấm HCV Olympic không hề bằng phẳng.

Ở phần thi đầu tiên mang tên Short Program, Kihara mắc lỗi kỹ thuật khiến cặp đôi bị trừ điểm đáng kể. Họ chỉ đạt 73,11 điểm, xếp thứ 5 và bị bỏ lại phía sau với khoảng cách khá xa. Nguy cơ trắng tay hiện rõ.

Nhưng đúng một ngày sau, ở phần Free Skating, Miura và Kihara đã tạo nên màn trình diễn được xem là hoàn hảo. Bộ đôi ghi tới 158,13 điểm, mức điểm cao kỷ lục trong phần thi tự do tại các kỳ Olympic.

Với tổng điểm 231,24, họ lội ngược dòng ngoạn mục để giành huy chương vàng. Báo chí quốc tế mô tả phần thi tự do của họ bằng những cụm từ như “không có sai sót”, “hoàn hảo đến mức khó tin”, “vượt ra ngoài mọi tưởng tượng”.

Chiến thắng này cũng đánh dấu lần đầu tiên trong lịch sử, một cặp đôi Nhật Bản giành huy chương vàng Olympic ở nội dung trượt đôi. Khoảnh khắc điểm số được công bố, Kihara gục xuống mặt băng và bật khóc.

Ảnh: UPI-Yonhap

Cuộc đời khó khăn phía sau ánh hào quang

Ít ai biết rằng, trước khi đứng trên đỉnh Olympic, Kihara từng ở rất gần quyết định giải nghệ.

Trong những năm thi đấu đơn nam ở cấp độ trẻ, anh không tạo được dấu ấn nổi bật. Năm 2013, theo lời khuyên của Liên đoàn trượt băng Nhật Bản rằng anh có cơ hội dự Olympic nếu chuyển hướng, Kihara bắt đầu thi đấu nội dung đôi.

Anh góp mặt tại Olympic Sochi 2014 nhưng không thể bước vào phần thi tự do. Bốn năm sau ở Olympic Pyeongchang 2018, khi đã lập đội mới, anh tiếp tục dừng bước ở vòng loại cuối cùng.

Đến năm 2019, khi không tìm được bạn diễn mới, Kihara đứng trước ngã rẽ giải nghệ. Để trang trải cuộc sống, anh làm bán thời gian tại một sân trượt băng ở thành phố Nagoya, tỉnh Aichi.

Ảnh: AFP-Yonhap

Ba ngày mỗi tuần, tám tiếng mỗi ngày, anh cho thuê lưỡi giày trượt, quản lý an toàn và làm những công việc hậu cần. Sau giờ đóng cửa, anh một mình trượt trên mặt băng trống.

Cơ hội đến bất ngờ khi HLV người Canada Bruno Marcotte chú ý đến Kihara trong một buổi tuyển chọn của Liên đoàn. Ông quyết định ghép anh với Miura, khi ấy được xem là “thần đồng trượt đôi” với hai chức vô địch trẻ Nhật Bản liên tiếp.

Vượt qua khoảng cách 9 tuổi và chênh lệch chiều cao 30 cm, họ dần xây dựng sự gắn kết. Tại Olympic Bắc Kinh 2022, bộ đôi góp công giúp Nhật Bản giành HCB nội dung đồng đội.

Bốn năm sau, họ hoàn tất giấc mơ còn dang dở bằng tấm HCV Olympic lịch sử.

Sau chiến thắng, Kihara nghẹn ngào nói: “Tôi không thể làm được điều này nếu không có Riku.”

Nguồn: Chosun