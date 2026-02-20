Theo hãng tin Kyodo, vụ hỏa hoạn bùng phát rạng sáng ngày 20/2 tại một ngôi đền ở tỉnh Yamaguchi , miền tây Nhật Bản đã khiến 5 người thiệt mạng.

Đài NHK cho biết lực lượng cứu hỏa nhận được tin báo khẩn cấp vào khoảng 2h30 sáng (giờ địa phương, tức 0h30 theo giờ Việt Nam) sau khi người dân phát hiện ngôi chùa gỗ 2 tầng tại thành phố Shimonoseki , có khu dân cư liền kề, bốc cháy dữ dội.

Theo các báo cáo ban đầu, 3 công trình, gồm chính điện và 2 nhà dân, đã bị thiêu rụi trong vụ hỏa hoạn. Sau gần 3 giờ nỗ lực, lực lượng chức năng mới khống chế được đám cháy.

Ảnh chụp từ trực thăng của hãng tin Kyodo cho thấy ngôi chùa bị cháy nghiêm trọng. (Nguồn: Kyodo)

Hãng tin Kyodo cho biết có 5 người sinh sống tại ngôi chùa này. Thi thể của tất cả nạn nhân đã được tìm thấy tại hiện trường.

Cảnh sát cùng lực lượng cứu hỏa đang điều tra nguyên nhân vụ cháy, đồng thời tiến hành xác minh danh tính các nạn nhân.

Trước đó, cơ quan khí tượng Nhật Bản đã phát cảnh báo thời tiết khô hanh trên toàn tỉnh Yamaguchi, khuyến cáo người dân cần đặc biệt thận trọng khi sử dụng nguồn lửa nhằm hạn chế nguy cơ hỏa hoạn.