Nỗi niềm nạn nhân vụ cháy ở Hong Kong (Trung Quốc) dịp Tết Nguyên đán

Nạn nhân vụ cháy tại khu chung cư Wang Fuk Court ở quận Tai Po, Hong Kong (Trung Quốc) đang sống trong nhà tạm và chờ kế hoạch tái định cư dài hạn. Thời điểm Tết Nguyên đán cận kề là lúc khơi lại những ký ức đau buồn trong họ.

Vụ hỏa hoạn ngày 26/11/2025 đã thiêu rụi 7 tòa nhà và khiến 168 người thiệt mạng, trở thành vụ cháy nghiêm trọng nhất tại Hong Kong (Trung Quốc) trong nhiều thập kỷ. Nhà chức trách cho rằng vật liệu giàn giáo và tấm xốp không đạt chuẩn trong một dự án bảo trì đã khiến lửa lan nhanh. Một số người đã bị bắt, song ủy ban độc lập vẫn đang điều tra nguyên nhân.

Phyllis Lo, con gái một nạn nhân thiệt mạng trong vụ cháy Wang Fuk Court, xúc động khi trả lời phỏng vấn ngày 6/2/2026 (Ảnh: AP)

Hiện hàng nghìn cư dân phải sống trong các căn hộ tạm chỉ khoảng 9 - 10 m² hoặc tại ký túc xá thanh niên. Chính quyền đã cấp trợ cấp thuê nhà ngắn hạn và khảo sát nguyện vọng tái định cư, nhưng chưa công bố kế hoạch cụ thể. Theo dữ liệu điều tra dân số năm 2021, hơn 1/3 trong khoảng 4.600 cư dân của khu chung cư này từ 65 tuổi trở lên.

Nhiều gia đình mong được trở lại Tai Po, nơi họ sinh sống hàng chục năm. Một số người sẵn sàng chấp nhận chuyển đến quận khác nếu có thể sớm ổn định chỗ ở, do lo ngại người thân lớn tuổi không đủ thời gian chờ đợi.

Người dân đi ngang qua các tòa chung cư Wang Fuk Court bị cháy tại quận Tai Po, Hong Kong (Trung Quốc), ngày 6/2/2026 (Ảnh: AP)

Trong khi đó, một số thân nhân nạn nhân bày tỏ băn khoăn về tính minh bạch của quá trình điều tra và việc sử dụng quỹ cứu trợ 589 triệu USD. Họ hy vọng báo cáo điều tra kéo dài 9 tháng sẽ làm rõ trách nhiệm liên quan.

Trưởng đặc khu Hong Kong Lý Gia Siêu cho biết chính quyền đang khẩn trương hoàn thiện kế hoạch tái định cư, song thừa nhận đây là vấn đề phức tạp do nhu cầu của các hộ gia đình khác nhau. Giới chuyên gia nhận định bên cạnh việc xây dựng lại nhà ở, việc khôi phục tinh thần cộng đồng mới là thách thức lớn nhất.