Tàu hàng và tàu cá va chạm tại Nhật Bản khiến 2 người thiệt mạng

(Ảnh: Kyodo)

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 12h55 (giờ địa phương) khi thuyền trưởng tàu hàng thông báo sự cố tới lực lượng chức năng. Theo thông tin ban đầu, tàu chở hàng trọng tải 499 tấn, dài 71 m, đã va vào mạn phải của tàu cá cỡ nhỏ nặng 16 tấn, dài 15 m. Cú va chạm mạnh khiến tàu cá bị tách làm hai phần.

Thời điểm xảy ra tai nạn, tàu cá vừa rời cảng tại thành phố Toba trước buổi trưa và đang thả neo để câu cá. Trên tàu có tổng cộng 13 người. Giới chức xác nhận 2 người đã tử vong sau vụ tai nạn, cùng 10 người khác bị thương ở các mức độ khác nhau. Một người từng được thông báo mất tích đã được tìm thấy và cứu sống.

Trong khi đó, tàu hàng đang trên hành trình tới một cảng thuộc tỉnh Okayama, miền Tây Nhật Bản. Toàn bộ 6 thuyền viên trên tàu, trong đó có một thực tập sinh, đều an toàn, theo thông tin từ đơn vị vận hành.

Những người được cứu khỏi tàu cá cho biết các nạn nhân trong tình trạng run rẩy do lạnh và được quấn chăn, sử dụng túi sưởi tay để giữ ấm sau khi được đưa lên bờ.

Lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ việc, làm rõ trách nhiệm của các bên liên quan và triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn hàng hải trên khu vực.

(Theo Kyodo News)