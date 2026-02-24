Phát hiện ngôi mộ cổ chứa đầy "kho báu" bằng vàng

Theo tờ Heritage daily, một ngôi mộ của giới thượng lưu chứa đầy đồ tùy táng bằng vàng đã được phát hiện tại Khu khảo cổ El Caño ở tỉnh Coclé, Panama.

Theo các chuyên gia, phát hiện này là một trong những khảo cổ quan trọng nhất trong khu vực trong nhiều thập kỷ, có niên đại hơn một nghìn năm.

Nhiều hiện vật bằng vàng được phát hiện trong ngôi mộ cổ. Nguồn ảnh: Bộ Văn hóa Panama

Việc tập trung các ngôi mộ xa hoa càng củng cố thêm nhận định rằng địa điểm này là một nghĩa trang hoàng gia và trung tâm nghi lễ đã hoạt động trong nhiều thế kỷ.

Các nhà nghiên cứu tin rằng cộng đồng xây dựng và sử dụng di tích El Caño đã duy trì mạng lưới văn hóa và có thể là cả mạng lưới thương mại rộng khắp eo đất.

Bộ Văn hóa Panama mô tả phát hiện này là có "tầm quan trọng to lớn" đối với khảo cổ học quốc gia và đối với công cuộc tái thiết lịch sử tiền Columbus ở Trung Mỹ nói chung.

Ngôi mộ có niên đại từ năm 800 đến 1000 sau Công nguyên và chứa hài cốt của một cá nhân có địa vị cao được chôn cất cùng với vòng tay vàng, tấm giáp ngực được chạm khắc tinh xảo, đồ trang sức bằng vàng và các bình gốm được trang trí đẹp mắt.

Nhà khảo cổ học Julia Mayo cho biết: "Những tấm giáp ngực có hình ảnh dơi và cá sấu".

Nguồn ảnh: Bộ Văn hóa Panama

Mayo lưu ý rằng 9 ngôi mộ khác "tương tự" đã được khai quật trước đó tại địa điểm El Caño. "Họ đã chôn cất người chết ở đó trong khoảng 200 năm".

Các học giả nhấn mạnh rằng những đồ tùy táng cầu kỳ cho thấy cái chết không được coi là sự chấm dứt bản sắc mà là một sự chuyển đổi trong đó địa vị và vai trò xã hội được duy trì. Các món đồ kim khí tinh xảo đã minh chứng cho kiến thức luyện kim tiên tiến và sự tinh tế về thẩm mỹ từ rất lâu trước khi có sự tiếp xúc với người châu Âu.

Bộ Văn hóa Panama tuyên bố rằng phát hiện này "vô cùng quan trọng" để hiểu về các xã hội tiền sử ở eo đất Trung Mỹ.