Nhật Bản ghi nhận số vụ xâm hại tình dục trẻ em cao nhất trong 1 thập niên

(Ảnh minh họa: EPA)

Cơ quan Cảnh sát quốc gia Nhật Bản (NPA) ngày 26/2 cho biết số vụ việc trẻ em dưới 18 tuổi là nạn nhân của hành vi xâm hại tình dục trong năm 2025 đã tăng lên 4.858 vụ - mức cao nhất trong vòng 10 năm qua, trong bối cảnh tội phạm liên quan đến không gian mạng gia tăng.

Theo báo cáo của NPA, số vụ liên quan đến hình ảnh trẻ em bị chỉnh sửa, thao túng mang tính chất khiêu dâm bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) tăng gấp 4 lần, lên 114 vụ. Đáng chú ý, học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông chiếm gần 90% số nạn nhân trong các vụ việc này.

Thống kê cũng cho thấy thủ phạm trong nhiều trường hợp là học sinh cùng trường với nạn nhân, chiếm 65 vụ - tỷ lệ cao nhất trong các nhóm đối tượng gây án. Cơ quan chức năng nhận định còn nhiều trường hợp nạn nhân chưa trình báo với cảnh sát.

Liên quan đến tình trạng trẻ em bị xâm hại tình dục sau khi quen biết đối tượng qua mạng xã hội, năm 2025 ghi nhận 1.566 vụ, trong đó có 167 nạn nhân là học sinh tiểu học - mức cao nhất trong 1 thập niên. Hơn 70% số nạn nhân ở độ tuổi tiểu học là trẻ 11 và 12 tuổi, lần lượt 71 và 57 em. Phần lớn nạn nhân là nữ giới, với 160 trường hợp.

Báo cáo cho biết nền tảng mạng xã hội được sử dụng phổ biến nhất trong các vụ việc này là Instagram, tiếp theo là X. Các trò chơi trực tuyến cũng thường là nơi nạn nhân và thủ phạm làm quen. Ứng dụng nhắn tin Line được xác định là phương tiện liên lạc phổ biến nhất giữa hai bên.

Ngoài các hành vi xâm hại tình dục, việc thanh thiếu niên tiếp cận các nền tảng trực tuyến còn làm gia tăng những vấn đề tội phạm khác như cờ bạc qua mạng. Trong tổng số 27 vụ việc liên quan đến cờ bạc trực tuyến có yếu tố vị thành niên, 21 vụ liên quan đến học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông.

Trước thực trạng trên, NPA kêu gọi phụ huynh và nhà trường tăng cường giám sát, giáo dục kỹ năng sử dụng Internet an toàn cho trẻ em, đồng thời khuyến khích nạn nhân mạnh dạn trình báo để được hỗ trợ kịp thời. Cơ quan này cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với các nền tảng công nghệ nhằm tăng cường kiểm soát nội dung độc hại và ngăn chặn các hành vi lợi dụng không gian mạng để xâm hại trẻ em.

Xu hướng gia tăng tội phạm mạng liên quan đến trẻ vị thành niên đang đặt ra yêu cầu cấp thiết cho chính phủ Nhật Bản phải hoàn thiện khung pháp lý, nâng cao năng lực điều tra và đẩy mạnh tuyên truyền phòng ngừa trong cộng đồng, nhằm bảo đảm môi trường mạng an toàn cho thanh thiếu niên.