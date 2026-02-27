Rạng sáng 13/10/2025, một vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra trên đại lộ Thiên Phủ, Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, khi một chiếc Xiaomi SU7 Ultra va chạm rồi bốc cháy dữ dội. Dù nhiều người có mặt tại hiện trường cố gắng đập cửa, tìm cách cứu người bên trong, chủ xe vẫn không qua khỏi.

Vụ việc nhanh chóng gây chấn động dư luận, đặc biệt xoay quanh câu hỏi vì sao cửa xe không thể mở từ bên ngoài trong quá trình cứu hộ và nghi ngờ đây là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cái chết của nạn nhân.

Clip hiện trường sự việc

Ngày 13/2, truyền thông Trung Quốc cho biết cơ quan chức năng đã hoàn tất xác định trách nhiệm tai nạn, kết luận tài xế họ Đặng chịu toàn bộ trách nhiệm. Dữ liệu cho thấy trong 3 giây trước khi va chạm với xe phía trước, phương tiện chạy vượt 200 km/h và tại thời điểm va chạm vẫn trên 160 km/h, trong khi giới hạn tốc độ tại đoạn đường này là 80 km/h.

Mới đây, Trung tâm Giám định Tư pháp Giao thông Tây Hoa Tứ Xuyên đã công bố “Bản kết luận giám định tư pháp” đối với chiếc xe gặp nạn, qua đó làm rõ nhiều tình tiết quan trọng.

Theo kết luận giám định, tại thời điểm va chạm với phương tiện phía trước, tốc độ xe là 167 km/h, vượt xa quy định cho phép.

Về nguyên nhân tử vong, cơ quan giám định xác định nạn nhân thiệt mạng do bị bỏng cháy trong đám cháy sau tai nạn, không phải do tác động trực tiếp của va chạm.

Một nội dung nhận được nhiều quan tâm là việc không thể mở cửa xe từ bên ngoài trong quá trình cứu hộ. Kết quả giám định cho thấy nguyên nhân không phải do cửa xe bị biến dạng hay hư hỏng kết cấu, mà do hệ thống điện áp thấp bị mất nguồn sau va chạm, khiến chức năng mở cửa điện tử ở tay nắm bên ngoài mất hiệu lực.

Theo mốc thời gian được trích xuất, xe đâm vào dải phân cách lúc 3 giờ 18 phút 51 giây. Đến 3 giờ 19 phút 00 giây, hệ thống điện áp thấp ngắt hoàn toàn, làm các thiết bị điện phụ trợ như đèn và hệ thống khóa cửa ngừng hoạt động. Điều này đồng nghĩa, về lý thuyết, lực lượng cứu hộ chỉ có khoảng 9 giây để mở cửa xe từ bên ngoài trước khi hệ thống điện ngắt.

Cơ quan giám định cho biết xe được trang bị tay nắm cơ khẩn cấp bên trong cabin, nhưng tay nắm bên ngoài là loại mở điện tử, không có cơ cấu cơ học dự phòng. Khi lực lượng cứu hộ tiếp cận, hệ thống điện đã mất nguồn nên không thể mở cửa nếu không sử dụng công cụ chuyên dụng. Giám định cũng loại trừ khả năng cửa không mở được do biến dạng kết cấu sau va chạm.

Báo cáo cho thấy xe có nhiều dấu vết cháy ở phần sau bên phải và trên nóc, khoang lái bị thiêu rụi nghiêm trọng.

Dữ liệu từ hộp ghi dữ liệu tai nạn EDR cho thấy trong 6,5 giây trước khi cháy nổ, tài xế đã ba lần đạp phanh. Cụ thể, 3 giây trước va chạm đầu tiên, xe chạy ở tốc độ 203 km/h khi tài xế đạp phanh lần đầu với mức 5%, tốc độ giảm nhẹ xuống 201 km/h. Sau 1,5 giây, tài xế đạp phanh lần hai, tốc độ giảm từ 197 km/h xuống 167 km/h và xảy ra va chạm với một xe con màu trắng. Lần đạp phanh thứ ba diễn ra khi bánh trước bên phải đâm vào dải phân cách, tốc độ giảm từ 138 km/h xuống 25 km/h. Mức đạp phanh cao nhất trong ba lần đạt 55%.

Luật sư Ngô Hạo, thuộc Công ty Luật Á Phong Tứ Xuyên, cho biết “Biên bản xác định tai nạn giao thông đường bộ” đã phân định rõ trách nhiệm và xác định tài xế Đặng chịu toàn bộ trách nhiệm. Tuy nhiên, theo luật sư, việc xác định trách nhiệm hành chính trong tai nạn không đồng nghĩa với việc kết luận nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cái chết của nạn nhân.

Liên quan đến nghi vấn xe có dấu hiệu mất kiểm soát trước va chạm, bao gồm tình trạng bật đèn phanh trên cao nhưng không giảm tốc hiệu quả hoặc có hiện tượng văng đuôi, phía luật sư cho biết hiện cơ quan chức năng chưa công bố kết luận chi tiết.

Vụ việc tiếp tục thu hút sự quan tâm của dư luận.

Nguồn: Sina