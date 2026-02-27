Cứ 3 bác sĩ ở châu Âu thì có 1 người bị trầm cảm

Cứ ba bác sĩ và điều dưỡng ở Châu Âu thì có một người bị trầm cảm và 1 phần 10 báo cáo có ý định tự tử thụ động, theo một báo cáo gần đây được công bố vào tháng 10/2025.

Khảo sát diện rộng cho thấy một phần ba bác sĩ và điều dưỡng tại châu Âu đang bị trầm cảm và điều kiện làm việc của họ đang khiến sức khỏe tâm thần trở nên tồi tệ hơn. Trong một số trường hợp, tình trạng trầm cảm của nhân viên y tế rất nghiêm trọng. Một phần mười số bác sĩ và điều dưỡng cho biết họ đã trải qua những ý định tự tử thụ động trong năm qua, điều này có thể làm tăng nguy cơ dẫn đến hành vi tự sát sau này.

Đây là một gánh nặng không thể chấp nhận được đối với những người đang chăm sóc sức khỏe mọi người. “Mọi chuyện không nhất thiết phải diễn ra theo cách này”, Tiến sĩ Hans Henri Kluge, Giám đốc khu vực Châu Âu của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), đơn vị đã triển khai cuộc khảo sát vào năm ngoái, cho biết. Báo cáo bao gồm hơn 90.000 bác sĩ và điều dưỡng từ khắp Liên minh châu Âu, Iceland và Na Uy.

Báo cáo chỉ ra rằng điều kiện làm việc trong ngành y tế dường như là một phần của vấn đề. Trong năm qua, một phần ba bác sĩ và điều dưỡng cho biết họ từng bị bắt nạt hoặc đe dọa bạo lực tại nơi làm việc, và 10% cho biết họ đã trải qua bạo lực thể xác hoặc quấy rối tình dục.

Trong khi đó, một phần tư số bác sĩ cho biết họ làm việc hơn 50 giờ mỗi tuần. Nhiều nhân viên y tế - cụ thể là 32% bác sĩ và 25% điều dưỡng - đang làm việc với hợp đồng tạm thời, điều này có thể gây ra tâm lý lo lắng về sự ổn định công việc. Những nhân viên y tế phải đối mặt với bạo lực, làm việc nhiều giờ liên tục và làm việc theo ca có nguy cơ bị trầm cảm, lo âu hoặc có ý định tự tử cao hơn.

Tình trạng kiệt sức và các vấn đề sức khỏe tâm thần có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng cho bệnh nhân. Tại các quốc gia, từ 11% đến 34% nhân viên y tế cho biết họ đang có ý định nghỉ việc – trong bối cảnh tình trạng thiếu hụt lao động đang tiếp diễn và dự kiến sẽ lên tới 940.000 người vào năm 2030.

Khi nhân viên y tế rời bỏ công việc hoặc nghỉ ốm để đối phó với những tổn thương về sức khỏe tâm thần do công việc gây ra, nó sẽ gây áp lực lên hệ thống y tế. Điều đó có nghĩa là bệnh nhân có thể phải đối mặt với thời gian chờ đợi lâu hơn và nhận được sự chăm sóc y tế kém hơn.

"Chúng tôi kiệt sức cả về thể chất lẫn tinh thần, điều này thật không may đôi khi có thể dẫn đến sai sót y tế", Mélanie Debarreix, một bác sĩ nội trú chẩn đoán hình ảnh đến từ Pháp, chia sẻ trong báo cáo. Cô dẫn chứng dữ liệu từ Pháp cho thấy 66% sinh viên y khoa đã trải qua giai đoạn trầm cảm và 21% có ý định tự tử trong năm qua, mức độ cao gấp ba lần so với công chúng.

Tiến sĩ Kluge kêu gọi các hệ thống y tế thực hiện các bước để cải thiện phúc lợi cho nhân viên, bao gồm việc thực thi chính sách không khoan nhượng đối với bạo lực tại nơi làm việc, xem xét lại chế độ làm việc theo ca và làm thêm giờ để chấm dứt văn hóa làm việc đến kiệt sức, đồng thời đảm bảo nhân viên y tế được tiếp cận với các hỗ trợ về sức khỏe tâm thần.

"Cuối cùng, cuộc khủng hoảng sức khỏe tâm thần trong lực lượng nhân viên y tế là một cuộc khủng hoảng an ninh y tế, đe dọa đến tính toàn vẹn của hệ thống y tế", ông nói thêm rằng chúng ta không thể để mất họ vì sự kiệt sức, tuyệt vọng hoặc bạo lực.

Nguồn: Euronews