Nữ bác sĩ 32 tuổi tử vong bất thường trong kho đông lạnh siêu thị

Vụ việc xảy ra tại thành phố Miami, bang Florida (Mỹ) đang thu hút sự chú ý của dư luận quốc tế sau khi thi thể một phụ nữ được phát hiện bên trong kho đông lạnh của cửa hàng Dollar Tree. Nạn nhân được xác định là Helen Massiell Garay Sanchez, 32 tuổi, bác sĩ gây mê người Nicaragua và là mẹ của hai con nhỏ.

Theo điều tra ban đầu của cảnh sát địa phương, Sanchez bước vào siêu thị vào buổi tối hôm trước nhưng không mua sắm gì. Hình ảnh từ camera an ninh cho thấy cô đi vào khu vực chỉ dành cho nhân viên và tiến vào kho đông lạnh. Đến sáng hôm sau, nhân viên cửa hàng mới phát hiện thi thể nạn nhân bên trong.

Sanchez là một bác sĩ gây mê ở Nicaragua, chuyên về điều trị bệnh tim bẩm sinh.

Cảnh sát Miami cho biết vụ việc hiện được xếp vào diện “cái chết chưa phân loại” đồng nghĩa với việc nguyên nhân cụ thể vẫn đang được điều tra. Nhà chức trách cho biết chưa tìm thấy dấu hiệu cho thấy có hành vi phạm tội, tuy nhiên các kết luận pháp y cuối cùng vẫn đang chờ công bố.

Hiện chưa có dấu hiệu nghi ngờ về hành vi phạm tội, và camera giám sát cũng không cho thấy bất kỳ điều gì đáng báo động, nhưng cái chết của Sanchez vẫn đang được điều tra.

Gia đình Sanchez bày tỏ sự đau đớn và hoang mang khi không hiểu vì sao cô lại có thể vào được khu vực kho lạnh và bị mắc kẹt suốt nhiều giờ. Người thân cho biết nạn nhân không có tiền sử bệnh tâm lý và chuyến đi đến Miami chỉ nhằm mục đích du lịch.

Sau vụ việc, gia đình đã nộp đơn kiện chuỗi cửa hàng Dollar Tree, yêu cầu bồi thường 50 triệu USD. Đơn kiện cáo buộc cửa hàng thiếu các biện pháp an toàn cơ bản, không đảm bảo kiểm soát khu vực nhân viên và không có cơ chế khẩn cấp giúp người bị mắc kẹt trong kho lạnh có thể thoát ra ngoài.

Vụ việc tiếp tục gây tranh luận tại Mỹ về tiêu chuẩn an toàn trong các cơ sở bán lẻ, đặc biệt là những khu vực có nguy cơ cao như kho đông lạnh công nghiệp. Gia đình nạn nhân đang gây quỹ để đưa thi thể cô về quê nhà Nicaragua an táng.

