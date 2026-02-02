Du khách tử vong sau khi bị voi đực tấn công trong khu cắm trại ở Vườn quốc gia, nhiều người không dám rời khỏi lều vì sợ hãi

Thông tin ban đầu cho biết nạn nhân là một du khách đang tham quan và cắm trại trong khu vực Vườn quốc gia Khao Yai, một trong những điểm du lịch thiên nhiên nổi tiếng của Thái Lan với hệ sinh thái phong phú và đàn voi hoang dã sinh sống tự do.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 5 giờ 30 sáng ngày 2/2 tại khu cắm trại của đơn vị kiểm lâm Khlong Pla Kang thuộc huyện Wang Nam Khiao. Nạn nhân, được xác định là Jiratchai Jiraphatboonyathorn, một cư dân của Lopburi, đang cắm trại trong khu vực và đi dạo buổi sáng thì chạm trán một con voi đực hoang dã tên là Plai Oi Wan, đã đi lạc ra ngoài khu vực công viên.

Các quan chức cho biết con voi đã tấn công người đàn ông bằng vòi của nó trước khi giẫm chết ông ta cách lều khoảng 20 mét. Những người cắm trại khác đã chứng kiến vụ tấn công nhưng không rời khỏi lều vì sợ bị hại.

Voi đực hoang dã từ Vườn quốc gia Khao Yai, được các quan chức cho là có liên quan đến ba vụ tấn công gây chết người.

Đáng chú ý, theo thông tin công bố từ các nhà chức trách công viên, con voi bị nghi là nguyên nhân chính trong vụ tấn công này đã từng được ghi nhận liên quan tới một số tai nạn chết người trong quá khứ tại khu vực Khao Yai. Người dân địa phương và du khách quốc tế hiện đang vô cùng lo ngại về mối nguy hiểm tiềm ẩn từ những cá thể voi đực hung hãn.

Cục Công viên quốc gia, Động vật hoang dã và Bảo tồn thực vật Thái Lan đang phối hợp với kiểm lâm để theo dõi và xác định chính xác con voi liên quan cũng như đánh giá mức độ nguy hiểm của tình hình. Hiện khu vực xung quanh hiện trường vẫn được cảnh báo cho khách du lịch, đồng thời các tuyến đường mòn hoang dã có thể bị giám sát chặt hơn trong thời gian tới nhằm ngăn chặn tái diễn những vụ việc tương tự.

Vụ việc một lần nữa cảnh báo về rủi ro khi tiếp xúc gần với động vật hoang dã trong môi trường tự nhiên, nhất là đối với các loài có kích thước lớn như voi. Du khách được khuyến cáo tuân thủ hướng dẫn an toàn của ban quản lý công viên và giữ khoảng cách an toàn với các động vật hoang dã.

Nguồn: Khaosod