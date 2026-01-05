“Chim điêu của Dương Quá” bất ngờ chặn đường du khách leo núi, cơ quan kiểm lâm tiết lộ sự thật giật mình

Du khách gặp "chim điêu của Dương Quá" giữa núi rừng

Theo thông tin được chia sẻ trên Sohu và Sina, sự việc xảy ra với một du khách leo núi tại khu vực núi Thất Phật, thành phố Cao Bình, tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc. Khi đang di chuyển trên bậc thang của tuyến đường leo núi, người đàn ông bất ngờ phát hiện phía trước có một con "chim điêu" đứng chễm chệ giữa lối đi.

Con chim có bộ lông xám nâu, thân hình vạm vỡ, đôi mắt tròn to nhìn chằm chằm về phía con người. Đáng chú ý, nó không hề bay đi mà còn xòe cánh, hạ thấp đầu và từng bước tiến lại, tạo cảm giác đe dọa rõ rệt.

Khi đang di chuyển trên bậc thang của tuyến đường leo núi, người đàn ông bất ngờ phát hiện phía trước có một con "chim điêu" đứng chễm chệ giữa lối đi. (Ảnh: Sohu)

Ban đầu, người đàn ông còn định giơ điện thoại lên quay cận cảnh. Tuy nhiên, chỉ sau vài giây quan sát, anh quyết định dừng lại và lặng lẽ rút lui. Lý do rất đơn giản: "Con này nhìn đã thấy không bình thường. Càng lạ càng có khả năng là động vật được bảo vệ, tốt nhất đừng động vào".

Chính phản xạ kịp thời ấy đã giúp anh tránh được một tình huống có thể gây nguy hiểm.

Không phải "chim điêu", mà là loài quý hiếm

Sau khi đoạn video được chia sẻ rộng rãi, cơ quan lâm nghiệp địa phương đã nhanh chóng lên tiếng xác nhận: con chim trong clip là Cú đại bàng Á Âu – một loài chim săn mồi cỡ lớn, thuộc nhóm động vật hoang dã được bảo vệ cấp II của quốc gia Trung Quốc.

Thực tế, cú đại bàng Á-Âu là một trong những loài cú lớn nhất thế giới, với sải cánh có thể gần 2 mét, trọng lượng hơn 3kg. Đôi mắt to tròn hướng thẳng về phía trước khiến ánh nhìn của chúng luôn tạo cảm giác "dán chặt" vào đối phương, dễ gây áp lực tâm lý cho người đối diện.

Sau khi đoạn video được chia sẻ rộng rãi, cơ quan lâm nghiệp địa phương đã nhanh chóng lên tiếng xác nhận: con chim trong clip là Cú đại bàng Á Âu. (Ảnh: AZ Animals)

Loài chim này hoạt động chủ yếu về đêm, sở hữu thị lực và thính giác cực kỳ phát triển, là kẻ săn mồi đứng gần đỉnh chuỗi thức ăn trong hệ sinh thái núi rừng. Thức ăn của chúng không chỉ là chuột, thỏ, rắn, mà còn có thể là các loài chim khác và động vật cỡ trung.

Tuy ngoại hình dữ dằn, các chuyên gia cho biết cú đại bàng Á-Âu không chủ động tấn công con người. Phần lớn các tình huống đụng độ xảy ra khi con người vô tình tiến quá gần khu vực sinh sống, đặc biệt là trong thời kỳ chim non hoặc mùa sinh sản. Khi đó, chim trưởng thành sẽ đứng ra chặn đườn", xua đuổi để bảo vệ lãnh thổ.

Vì sao du khách gặp "chim điêu" giữa ban ngày?

Theo cơ quan lâm nghiệp, cá thể cú đại bàng Á-Âu trong đoạn video là chim vừa được cứu hộ và thả về tự nhiên cách đó không lâu. Những cá thể như vậy thường nhạy cảm hơn với sự hiện diện của con người, phản xạ phòng vệ cũng mạnh hơn so với chim sống lâu năm trong tự nhiên.

Giới chuyên môn nhấn mạnh, khi gặp các loài chim lớn có biểu hiện như xòe cánh, nhìn chằm chằm, tiến lại gần chậm rãi, cách xử lý an toàn nhất là dừng lại, lùi bước và tránh xa, tuyệt đối không cố chụp ảnh cận cảnh hay thử "so gan".

Dưới đoạn video, nhiều cư dân mạng hài hước ví von: "Đây đúng là chim điêu bước ra từ Kim Dung", thậm chí có người còn đùa rằng phải đọc mật khẩu võ hiệp mới được đi tiếp. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo: đừng biến tình huống ngoài đời thành trò đùa.

Thực tế cho thấy, nhiều tai nạn trong tự nhiên không xuất phát từ việc động vật hung dữ, mà từ con người không chịu nhường đường. Leo núi, trekking không đồng nghĩa với việc mọi thứ đều an toàn như công viên đô thị. Núi vẫn là núi, rừng vẫn là rừng, nơi con người chỉ là kẻ ghé qua.

Trong tiểu thuyết, Dương Quá có "chim điêu" làm bạn đồng hành. Còn ngoài đời thực, cú đại bàng Á-Âu nhắc chúng ta một điều rất giản dị: tôn trọng tự nhiên, biết dừng đúng lúc, đôi khi chính là cách bảo vệ bản thân tốt nhất.

(Theo Sohu, Sina, 163)