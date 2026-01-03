Phát hiện hơn 200 con chim chết bất thường trong khu rừng

Hơn 200 con vẹt, bồ câu, chim cu gáy và chim sẻ đã được tìm thấy chết tại khu vực rừng Barwaha gần Navghat Khedi, thuộc huyện Khargone, Ấn Độ.

Cán bộ bảo vệ động vật hoang dã Tony Sharma cho biết với giới truyền thông rằng ban đầu có khoảng 25 con vẹt được tìm thấy chết dưới một cây cầu dẫn nước gần Navghat Khedi vào hôm 29/12/2025. Đến chiều, con số này tăng lên gần 80, và đến ngày 30/12/2025, nó đã vượt quá 200. Ngoài vẹt, một số chim bồ câu, chim cu gáy và chim sẻ cũng được tìm thấy chết trong khu vực này.

Ông Sharma cho biết các mẫu vẹt chết đã được thu thập và giao cho các bác sĩ thú y để kiểm tra, đồng thời người kiểm lâm địa phương cũng đã được thông báo về vụ việc.

Hơn 200 con chim được tìm thấy chết bất thường.

Bác sĩ thú y Manisha Chauhan nói với TOI rằng trong quá trình khám nghiệm tử thi, người ta tìm thấy gạo và đá nhỏ trong ruột non và ruột già của những con vẹt, hệ tiêu hóa bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Bà cho biết thêm rằng do tắc nghẽn, cả ruột và gan đều chuyển sang màu đỏ hoàn toàn. Dựa trên những phát hiện này, bà và bác sĩ thú y cấp cao Suresh Baghel đã đưa ra ý kiến sơ bộ rằng nguyên nhân tử vong là do ngộ độc thực phẩm.

Bác sĩ Chauhan cho biết thêm rằng cũng có báo cáo về cái chết của chim bồ câu, chim cu gáy chim sẻ và việc khám nghiệm tử thi sẽ được tiến hành vào ngày 31/12/2025 để điều tra thêm. Bà loại trừ khả năng cảm lạnh hoặc bất kỳ bệnh nào khác là nguyên nhân gây tử vong.

Kiểm lâm viên Nishant Doshi nói với TOI rằng ông đã được thông báo về vụ việc và đang chờ báo cáo khám nghiệm tử thi chính thức để có hành động tiếp theo.

Ông Sharma cũng bày tỏ nghi ngờ rằng vụ việc có thể là một phần của âm mưu, vì vẹt thường gây thiệt hại cho các vườn cây ăn quả và không thể loại trừ khả năng bị đầu độc ở giai đoạn này.