Cô dâu 20 tuổi ngất xỉu khi nhìn thấy nhan sắc của chú rể 69 tuổi

Đoạn clip về một đám cưới được chia sẻ trên mạng xã hội thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Cụ thể, một cô gái 20 tuổi ở Pakistan tổ chức hôn lễ với người đàn ông lớn tuổi nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt của chú rể trong ngày cưới, cô dâu đã có hành động bất ngờ.

Trong clip, cô dâu và chú rể ngồi trên hai chiếc ghế giữa sự chứng kiến của gia đình, họ hàng. Một người đàn ông yêu cầu cô dâu bỏ khăn che mặt để lộ dung nhan. Cô được nhận xét sở hữu vẻ ngoài trẻ trung, xinh đẹp, thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh. Sau đó, người này tiếp tục tháo khăn xếp (pagdi) của chú rể, khiến nhiều người ngỡ ngàng.

Cô dâu 20 trẻ sốc ngang khi thấy nhan sắc chú rể 69 tuổi. Ảnh cắt từ clip.

Khi vừa nhìn thấy rõ gương mặt người đàn ông lớn tuổi, cô dâu lập tức ngất xỉu. Ngay sau khi đoạn video được chia sẻ trên mạng xã hội một tài khoản viết: "Ông ấy trông hoàn toàn bình thường. Nếu đã 69 tuổi thì cô dâu đáng lẽ phải biết từ trước." Người khác đặt câu hỏi: "Nếu chưa từng gặp mặt chú rể, tại sao cô ấy lại đồng ý kết hôn?".

Đây không phải lần đầu một đám cưới gây xôn xao cộng đồng mạng. Trước đó năm 2025, trong một đám cưới tại bang Santa Catarina, Brazil, một chú rể cũng đã ngất xỉu trong đám cưới vì nhan sắc gây bất ngờ của cô dâu. Chú rể Gustavo Schmitz (23 tuổi) đang đứng cạnh cô dâu Pamela Berto Schmitz (25 tuổi) chuẩn bị trao lời thề ước thì anh bỗng loạng choạng, sau đó ngã ngửa ra phía sau.

Vào thời khắc đó, mục sư làm lễ vội vã lao tới đỡ nhưng không kịp. May mắn thay, các khách mời nhanh chóng chạy đến hỗ trợ và một người bạn của chú rể là bác sĩ đã kịp thời sơ cứu, giúp buổi lễ có thể tiếp tục diễn ra.

Được biết, chú rể Gustavo vốn mắc chứng lo âu, ngày cưới đến gần càng khiến anh hồi hộp.