Chú rể Trung Quốc cưới cô dâu Mỹ hơn 20 tuổi: Tin đồn "10 triệu USD" và biểu cảm "gây bão" của mẹ chồng

Trang Baijiahao (Trung Quốc) đưa tin, hồi cuối năm 2025, tin tức về Trần - một chàng trai 27 tuổi, quê ở huyện Tân Thái, thành phố Thái An, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc - kết hôn với một cô dâu 47 tuổi đến từ Mỹ đã thu hút sự chú ý rộng rãi của cộng đồng mạng Trung Quốc.

Cặp đôi này không chỉ vượt qua Thái Bình Dương mà còn vượt qua khoảng cách tuổi tác 20 năm, thể hiện tình yêu đích thực bằng một đám cưới theo phong cách Trung Hoa truyền thống.

Cô dâu và chú rể mặc trang phục truyền thống Trung Quốc màu đỏ, trông vô cùng long trọng. Ảnh: Baijiahao

Máy quay đã ghi lại nhiều khoảnh khắc ấm lòng: chú rể điển trai cẩn thận mở cửa xe cho cô dâu, nhẹ nhàng giúp cô lên xe, và thậm chí còn thay giày cho cô theo phong tục truyền thống Trung Quốc.

Trong suốt lễ cưới, cặp đôi đã cúi đầu làm lễ ba lần trước mặt người lớn tuổi trong gia đình theo phong tục truyền thống Trung Quốc.

Trong nghi thức dâng trà, cô dâu da màu 47 tuổi đã nói "Chào mẹ" bằng cả tiếng Trung và tiếng Anh. Cách phát âm đáng yêu của cô đã mang lại tiếng cười cho cả gia đình và bạn bè.

Khi cô dâu mời trà mẹ chồng, cư dân mạng tinh ý đã nhận thấy biểu cảm phức tạp của bà mẹ chồng, khác hẳn với nụ cười rạng rỡ thường thấy của các bà mẹ chồng trong các đám cưới khác. Chi tiết này đã làm dấy lên một cuộc tranh luận sôi nổi trên mạng xã hội.

Một số cư dân mạng suy đoán rằng biểu cảm của bà mẹ chồng có thể liên quan đến tuổi tác và màu da khác biệt của cô dâu. Tuy nhiên, những người khác lại cho rằng tình yêu không nên bị giới hạn bởi tuổi tác hay quốc tịch, trích dẫn câu nói nổi tiếng “Bước đường của tình yêu chân thực chẳng bao giờ bằng phẳng cả” của đại văn hào Anh Shakespeare để bày tỏ sự ủng hộ của mình.

Gia đình cô dâu cực giàu có?

Theo Baijiahao, về lai lịch của cô dâu, nhiều thông tin khác nhau được lan truyền trên mạng xã hội. Một số nguồn tin tiết lộ rằng gia đình cô dâu cực giàu có, cha của cô dâu là một ông trùm kinh doanh người Mỹ và gia đình sở hữu nhiều mỏ khoáng sản ở châu Phi. Riêng của hồi môn ông ta tặng cho Trần đã lên tới 10 triệu USD, cùng với hàng chục triệu USD cổ phiếu.

Trong khi các báo cáo khác làm rõ rằng cô dâu không phải là con gái của một doanh nhân giàu có, mà là một giáo viên người Mỹ đang làm việc tại Bắc Kinh, đã từng kết hôn và có một con.

Đáp lại những tin đồn này, anh Trần cho biết đó là thông tin sai sự thật; gia đình cô dâu không giàu có như những lời đồn thổi trên mạng. Anh không phủ nhận gia đình cô dâu có tiền, nhưng chắc chắn không giàu sang như những lời đồn đại. Còn về số tiền gia đình cô dâu đã chu cấp cho Trần để tổ chức đám cưới, anh không tiết lộ.

Chú rể mở cửa xe cho cô dâu. Xe cưới của họ là một chiếc xe sang trọng trị giá cả triệu nhân dân tệ. Ảnh: Baijiahao

Thực tế, theo truyền thông địa phương, nhìn vào những chiếc xe họ sử dụng trong ngày cưới và những món ăn họ phục vụ khách mời trong đám cưới, không khó để nhận ra rằng gia đình cô dâu rất giàu có.

Xe cưới của họ là một chiếc xe sang trọng trị giá cả triệu nhân dân tệ, và đám cưới được tổ chức tại khách sạn sang trọng nhất ở Tân Thái. Mỗi bàn đều được phục vụ những món ăn đắt đỏ như bào ngư, hải sâm và tôm hùm.

Hai vợ chồng Trần cũng mời một đội ngũ tổ chức đám cưới chuyên nghiệp đến dẫn dắt sự kiện. Sân khấu được trang trí tuyệt đẹp, ánh sáng và hiệu ứng âm thanh đều thuộc hàng đỉnh cao. Đặc biệt, bộ váy cưới truyền thống Trung Quốc của cô dâu vô cùng đắt đỏ.

Vậy nên cô dâu chắc chắn là một người phụ nữ giàu có, và Trần về cơ bản đã làm rể trong một gia đình giàu sang.

Theo lời bạn của Trần, anh và vợ đã đăng ký kết hôn từ tháng 8/2025. Khi đó, Trần đã đăng tải thông điệp lên WeChat Moments rằng mình đã gặp được người phù hợp và tuổi tác không phải là vấn đề. Họ gặp nhau khi cùng làm việc ở Bắc Kinh và cũng đăng ký kết hôn tại đó.

Theo Baijiahao, đám cưới này đã khơi dậy nhiều cuộc thảo luận về hôn nhân xuyên quốc gia. Một số nhà bình luận chỉ ra rằng trong xã hội bình đẳng giới hiện nay, người đàn ông cũng có thể thay đổi vận mệnh của mình thông qua hôn nhân.

Với sự phát triển sâu rộng của giao lưu văn hóa toàn cầu, hôn nhân xuyên quốc gia dần trở nên phổ biến. Có những phụ nữ Trung Quốc kết hôn với người nước ngoài, và những cô dâu nước ngoài kết hôn với đàn ông Trung Quốc; những cuộc hôn nhân như vậy thúc đẩy sự giao lưu và hội nhập văn hóa phương Đông và phương Tây.

Câu chuyện về đám cưới của Trần đã làm dấy lên nhiều cuộc tranh luận trên mạng xã hội Trung Quốc: một số người chúc phúc, số khác lại bày tỏ sự hoài nghi. Tuy nhiên, khuôn mặt chú rể vẫn rạng rỡ hạnh phúc, có lẽ đây là tình yêu đẹp nhất – bất kể tuổi tác hay quốc tịch, khi hai trái tim chân thành gặp nhau, nó đủ sức vượt qua mọi trở ngại.