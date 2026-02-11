Chú rể kết hôn với 2 cô dâu trong cùng một ngày

Một lễ cưới ở Sabah, Malaysia đã gây xôn xao trên mạng xã hội sau khi một chú rể trẻ, được cho là ở độ tuổi 20, đã tổ chức lễ cưới với 2 người phụ nữ cùng một lúc.

Một clip về đám cưới đã được chia sẻ lên TikTok vào ngày 8/2, cho thấy bộ ba ngồi cạnh nhau trên sân khấu. Tính đến thời điểm viết bài, đoạn clip đã thu hút 33.000 lượt thích và cư dân mạng có nhiều phản ứng trái chiều.

Clip do người dùng @lennahamzah đăng tải kèm dòng thích ghi: "Chúc bạn luôn hạnh phúc."

Trong bộ lễ phục cưới màu tím, chú rể bước về phía sân khấu, khoác tay với hai cô dâu tương lai – một người bên trái và một người bên phải. Cả ba người đều mỉm cười với khách mời.

Đám đông tụ tập trước 3 người để chụp ảnh và ở cuối clip còn có một người tiến đến gần họ để chụp ảnh tự sướng.

Hình ảnh 2 cô dâu, chú rể trong đám cưới.

Đám cưới này đã gây ra nhiều phản ứng trái chiều trên TikTok.

Ban đầu, người xem trực tuyến suy đoán rằng hai người phụ nữ có thể là chị em, nhưng người đăng tải clip gây sốt đã làm rõ rằng họ không có quan hệ huyết thống với nhau.

Một số cư dân mạng đã gửi lời chúc họ có một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc. Những người khác thì thắc mắc việc lấy 2 vợ cùng một lúc liệu có hợp pháp không.

Tại Malaysia, luật pháp có sự phân chia rõ rệt dựa trên tôn giáo. Đối với người không theo đạo Hồi, Luật Cải cách (Hôn nhân và Ly hôn) năm 1976 quy định chế độ một vợ một chồng bắt buộc.

Tuy nhiên, với cộng đồng người Hồi giáo (chiếm đa số dân số), Luật Gia đình Hồi giáo cho phép nam giới cưới tối đa bốn vợ. Việc này phải tuân thủ các quy định nghiêm ngặt như được chấp thuận của Tòa án Hồi giáo Syariah; Chứng minh trước tòa rằng mình có đủ khả năng tài chính để lo cho tất cả các bà vợ và con cái (nhà cửa, sinh hoạt phí...); Cam kết đối xử công bằng (về vật chất, thời gian, tình cảm) giữa các vợ; và cuối cùng là phải hỏi ý kiến của vợ cả.

Việc hỏi ý kiến vợ cả không bắt buộc ở một số bang nhưng thái độ và sự chấp thuận của người này là yếu tố quan trọng để thẩm phán xem xét tính "cần thiết và hợp lý" của cuộc hôn nhân mới.