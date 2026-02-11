Anh công nhân nghèo trúng độc đắc 31 triệu USD: Trúng xổ số là "điều tồi tệ nhất"

Billy Bob Harrell Jr., một người đàn ông sống tại bang Texas (Mỹ), trở thành tâm điểm chú ý khi trúng xổ số với số tiền lên tới 31 triệu USD của năm 1997. Từ một công nhân bình thường, thu nhập chỉ đủ trang trải cuộc sống gia đình, Harrell bước thẳng vào hàng ngũ triệu phú USD chỉ sau một đêm. Với nhiều người, đó là giấc mơ. Nhưng với ông, vận may ấy lại mở ra chuỗi ngày u ám dẫn tới kết cục không ai ngờ.

Ngay sau khi nhận tiền thưởng, Harrell quyết định nghỉ việc. Ông bắt đầu tận hưởng cuộc sống theo cách mà trước đây chỉ dám mơ tới: những chuyến du lịch xa hoa tới Hawaii, những ngày tháng không còn lo nghĩ đến hóa đơn hay tiền vay. Harrell mua một trang trại rộng lớn, sáu ngôi nhà, nhiều xe hơi và sẵn sàng chi tiền cho những thứ thể hiện “đẳng cấp” của một người giàu mới nổi.

Không chỉ tiêu xài cho bản thân, Harrell còn tích cực quyên góp cho nhà thờ và giúp đỡ những người xung quanh. Với ông, việc cho đi không chỉ là lòng tốt, mà còn mang lại cảm giác được công nhận, được yêu quý và được chú ý. Nhưng chính điều đó lại trở thành cái bẫy nguy hiểm nhất trong cuộc đời ông.

Khi thông tin trúng số lan rộng, người thân, bạn bè, thậm chí cả những người xa lạ bắt đầu tìm đến Harrell. Những lời nhờ vả, vay mượn, xin giúp đỡ xuất hiện ngày một nhiều. Và Harrell gần như không biết cách nói “không”. Ông cho tiền một cách dễ dàng, đôi khi chỉ để giữ hình ảnh hào phóng trong mắt người khác.

Ben, con trai cả của Harrell, sau này kể lại: “Tôi nghĩ nhiều người chỉ mong đợi ông ấy làm điều đó. Mọi người bàn tán về ông và ông thực sự thích được chú ý. Ông ấy thà cho tiền để được chú ý còn hơn là tự mua cho bản thân thứ gì đó”. Lời chia sẻ ấy hé lộ một sự thật đau lòng: Harrell dần đánh đổi sự an toàn của chính mình để lấy cảm giác được công nhận.

Dòng tiền tưởng chừng vô tận bắt đầu chảy ra không kiểm soát. Harrell vướng vào các rắc rối tài chính với một số công ty, những khoản đầu tư thiếu tính toán và các cam kết tiền bạc ngày càng chồng chất. Áp lực gia tăng, nhưng ông vẫn cố giữ hình ảnh của một người chiến thắng, không cho phép bản thân thừa nhận rằng mọi thứ đang vượt ngoài tầm kiểm soát.

Mâu thuẫn về tiền bạc cũng dần phá nát cuộc hôn nhân của Harrell. Những bất đồng, nghi ngờ và căng thẳng khiến ông và vợ là Barbara Jean đi đến quyết định chia tay. Gia đình từng là điểm tựa tinh thần nay tan vỡ, để lại Harrell cô độc giữa khối tài sản mà ông không còn cảm thấy là phúc lành.

Trong những buổi trò chuyện với cố vấn tài chính, Harrell từng thốt lên một câu khiến nhiều người rùng mình: Trúng xổ số là “điều tồi tệ nhất từng xảy ra với tôi”. Với ông, số tiền khổng lồ không mang lại tự do, mà chỉ kéo theo áp lực, kỳ vọng và những mối quan hệ méo mó.

Chưa đầy hai năm sau ngày đổi đời, bi kịch khép lại theo cách đau lòng nhất. Billy Bob Harrell Jr. tự sát trong phòng ngủ tại ngôi nhà riêng của mình. Cái chết đến nhanh và lặng lẽ, trái ngược hoàn toàn với sự ồn ào của ngày ông trúng số.

Người ta tìm thấy ba bức thư tuyệt mệnh. Một trong số đó được gửi cho vợ cũ Barbara Jean. Trong thư, Harrell viết: “Anh không muốn điều này. Anh chỉ muốn em thôi”. Dòng chữ ngắn ngủi ấy phơi bày nỗi tuyệt vọng tận cùng của một người đàn ông đã mất tất cả những gì thực sự quan trọng, dù từng sở hữu hàng chục triệu USD.

Câu chuyện của Billy Bob Harrell Jr. trở thành một trong những ví dụ ám ảnh nhất về mặt tối của vận may. Trúng số không chỉ thay đổi tài khoản ngân hàng, mà còn phơi bày những điểm yếu sâu kín nhất trong con người. Khi thiếu kỹ năng quản lý tiền bạc, thiếu ranh giới trong các mối quan hệ và không có sự chuẩn bị tâm lý, sự giàu có đột ngột có thể trở thành gánh nặng không thể chịu nổi.

Từ ánh hào quang triệu phú đến bi kịch tự sát chỉ trong chưa đầy hai năm, cuộc đời Harrell là lời cảnh tỉnh cay đắng: không phải tấm vé số nào cũng đưa người trúng tới hạnh phúc. Đôi khi, nó chỉ là khởi đầu cho một chuỗi mất mát không thể đảo ngược.