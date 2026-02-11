Mua ghế trên mạng, người đàn ông nhận được thứ trị giá 1,4 tỷ đồng

Theo NetEase News, vào ngày 3/2, ông Trương đã phát hiện một thỏi bạc hình chữ nhật không rõ nguồn gốc trong gói hàng chứa chiếc ghế mà ông mua với giá 300 Nhân dân tệ (1,1 triệu đồng). Sau khi cân, ông phát hiện nó nặng tới 15 kg, ước tính giá trị của nó vào khoảng 400.000 Nhân dân tệ (1,4 tỷ đồng) dựa trên giá bạc thị trường hiện tại.

Thỏi bạc được phát hiện trong gói hàng.

Không thể nào một chiếc ghế trị giá 300 Nhân dân tệ lại được tặng kèm với một thỏi bạc trị giá 400.000 Nhân dân tệ. Ông Trương cảm thấy có điều gì đó không ổn và thay vì giữ lại cho mình, ông đã lập tức gọi cảnh sát.

Sau khi nhận được báo cáo, cảnh sát nhanh chóng liên hệ với công ty chuyển phát nhanh, xem lại đoạn phim camera giám sát, xác minh thông tin vận chuyển của kiện hàng và điều tra các vấn đề ở từng giai đoạn phân loại và vận chuyển. Cuối cùng, sau nhiều giờ điều tra, họ đã xác định được lý do tại sao những thỏi bạc lại "bị thất lạc".

Hóa ra thỏi bạc quá nặng và bị tuột khỏi bao bì ban đầu, đâm xuyên qua hộp ghế của ông Trương và mắc kẹt trong các kẽ hở của ghế. Thỏi bạc quý này đã đi khắp các tỉnh thành và trở thành "món hời bất ngờ" của ông Trương.

Cuối cùng, dựa trên thông tin vận chuyển, cảnh sát đã truy tìm được thỏi bạc đến một thương nhân ở tỉnh Hà Nam. Có thông tin cho rằng thỏi bạc đáng lẽ đã đến từ lâu, nhưng thông tin vận chuyển chưa được cập nhật. Do giá trị đáng kể của nó, chủ cửa hàng và công ty vận chuyển đã tìm kiếm nhiều ngày mà không thành công. Khi nhận được cuộc gọi từ cảnh sát, thương nhân vô cùng phấn khởi và đã lái xe suốt đêm đến đồn cảnh sát địa phương ở tỉnh Hồ Bắc vào ngày 4/2 để lấy lại thỏi bạc của mình.