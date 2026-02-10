Khách hàng phát hiện nguyên tờ hóa đơn trong ly trà sữa, cửa hàng phản pháo: Giấy "sạch và vô khuẩn" nên không sao

Gần đây, một người đàn ông tại Trung Quốc khi đặt trà sữa giao tận nơi đã phát hiện một tờ hóa đơn ngâm trực tiếp bên trong ly nước, khiến anh hoảng sợ không dám tiếp tục uống. Sau khi phản ánh sự việc với cửa hàng, dù đã nhận được bồi thường, nhưng cửa hàng trưởng lại trả lời báo chí rằng tờ giấy đó sạch và vô khuẩn, có uống cũng chẳng vấn đề gì.

Theo tổng hợp từ truyền thông Trung Quốc, vào ngày 8/2, anh Dong tại Tô Châu, Giang Tô khi đặt trà sữa của thương hiệu "Molly Tea" (Mạt Lị Nãi Bạch) qua nền tảng giao hàng đã phát hiện bên trong ly có một tờ hóa đơn hủy đơn hàng.

Ly trà sữa chưa mở có tờ hoá đơn bên trong

Anh Dong cho biết tờ hóa đơn này chỉ được phát hiện sau khi bạn anh nhắc nhở; dùng ống hút đẩy sát vào thành ly có thể nhìn rõ nội dung bên trên. Ngay sau đó, anh đã liên hệ với cửa hàng, phía đối phương giải thích đây là sai sót trong thao tác của một nhân viên thời vụ làm thêm dịp nghỉ đông. Hai bên cuối cùng thỏa thuận mức bồi thường là 500 nhân dân tệ (khoảng 1,7 triệu VNĐ).

Anh Dong thẳng thắn chia sẻ rằng, với một thương hiệu đồ uống nổi tiếng mà để xảy ra tình trạng này thì không thể dùng từ "sơ suất" để biện minh được nữa.

Video do khách hàng đăng tải

Ngày 9/2, cửa hàng trưởng của chi nhánh liên quan cho biết hóa đơn có lẽ đã rơi vào trong lúc chuẩn bị món, đồ uống vẫn đúng loại và tuyệt đối không có chuyện đưa đồ uống bị hủy đơn cho khách. Người này nhấn mạnh: "Tờ giấy đó tuyệt đối sạch", thời gian rơi vào không lâu, dù có uống cũng không sao vì "nó vô khuẩn".

Đây không phải lần đầu tiên "Molly Tea" gặp sự cố. Tháng 3 năm ngoái, một cư dân mạng tại Thượng Hải cũng từng bóc phốt khi đặt trà sữa tại đây, lúc cắm ống hút vào thấy vướng víu. Video cho thấy sau khi xé lớp màng bọc, khách hàng đã kéo ra được cả một chiếc túi nilon trong suốt từ trong ly, trên túi vẫn còn nhãn sản phẩm của thương hiệu.

Sau đó, trang Weibo chính thức của thương hiệu đã đăng thư xin lỗi, thừa nhận vấn đề bắt nguồn từ sự lơ là trong quy trình thao tác tại cửa hàng khiến dị vật không được phát hiện kịp thời.

"Molly Tea" là chuỗi cửa hàng trà sữa mới nổi tại Trung Quốc và phát triển thần tốc trong năm nay. Theo báo cáo, thương hiệu này đã mở rộng hơn 1.300 cửa hàng trên toàn quốc, phủ sóng tại 193 thành phố.

Nguồn: ETtoday