4 shipper bị kết án tù

Mới đây, Tòa án Nhân dân Tối cao Trung Quốc đã công bố một vụ án điển hình, trong đó 4 nhân viên giao hàng (shipper) nhận làm dịch vụ mua hộ các loại thuốc gây mê và thuốc hướng thần đã bị tòa án kết tội "buôn bán ma túy". Cuối cùng, kẻ chủ mưu bị tuyên phạt 3 năm tù giam, ba người còn lại lần lượt nhận mức án từ 1 năm đến hơn 1 năm tù.

Theo tờ China Youth Daily, hồ sơ vụ án cho thấy trong khoảng thời gian từ năm 2021 đến 2023, shipper tên Trần X Cương dù biết rõ Alprazolam và Zopiclone là những loại thuốc hướng thần thuộc danh mục kiểm soát của quốc gia, nhưng vì hám lợi nên vẫn sử dụng chứng minh thư của bản thân hoặc của người khác để đăng ký khám bệnh và mua thuốc tại hai bệnh viện ở Diên Biên, Cát Lâm.

Để thu gom được số lượng thuốc lớn, Trần còn đăng tin chiêu mộ những người làm nghề giao hàng khác trong các nhóm chat WeChat để đến bệnh viện mở đơn thuốc. Sau khi thấy tin nhắn, các đối tượng Mã X, Lư X Huy và Mã X Nghĩa đã nhiều lần đến bệnh viện mua thuốc rồi bán lại cho Trần X Cương.

Ảnh minh họa: AI

Trong thời gian này, Trần X Cương đã nhiều lần bán tổng cộng 2.336 hộp Alprazolam và 1.645 hộp Zopiclone cho nhiều người, tổng doanh số bán hàng đạt hơn 174.000 NDT (khoảng 609 triệu đồng), thu lợi bất chính hơn 47.000 NDT (khoảng 164,5 triệu đồng). Mã X đã bán 34 hộp Alprazolam và 51 hộp Zopiclone, thu lợi 3.740 NDT (khoảng 13 triệu đồng); Lư X Huy bán 20 hộp Alprazolam và 500 hộp Zopiclone, thu lợi 14.426 NDT (khoảng 50,5 triệu đồng); Mã X Nghĩa bán 86 hộp Alprazolam và 28 hộp Zopiclone, thu lợi 4.380 NDT (khoảng 15,3 triệu đồng).

Tòa án xác định 4 bị cáo dù biết rõ là thuốc hướng thần bị kiểm soát nhưng vẫn nhiều lần buôn bán, hành vi này đã cấu thành tội buôn bán ma túy với tính chất nghiêm trọng.

Dựa trên số lượng ma túy liên quan và thái độ nhận tội của các bị cáo, tòa án đã tuyên phạt: Trần X Cương 3 năm 3 tháng tù giam, phạt tiền 10.000 NDT (khoảng 35 triệu đồng); Mã X 1 năm 4 tháng tù giam, phạt tiền 5.000 NDT (khoảng 17,5 triệu đồng); Lư X Huy 1 năm 9 tháng tù, cho hưởng án treo 2 năm, phạt tiền 15.000 NDT (khoảng 52,5 triệu đồng); Mã X Nghĩa 1 năm tù, cho hưởng án treo 1 năm 3 tháng, phạt tiền 6.000 NDT (khoảng 21 triệu đồng).

Nguồn: HK01