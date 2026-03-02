Người phụ nữ cưới 2 chú rể trong cùng một ngày

Tại tỉnh Buriram, Thái Lan, một phụ nữ Thái Lan đã kết hôn với hai người đàn ông nước ngoài trong cùng một buổi lễ.

Cô dâu, Duangduen Kesaro, hay còn gọi là Kik, 37 tuổi , là một cựu ca sĩ kiêm nhạc sĩ độc lập. Trong khi đó, chồng của bà, được xác định là ông Roman và ông Maggie, lần lượt là một sĩ quan cảnh sát đã nghỉ hưu và một sĩ quan cảnh sát đương nhiệm đến từ Áo.

Theo Amarin TV đưa tin, ba người họ đã tổ chức một lễ cưới giản dị theo phong tục địa phương.

Cô dâu kết hôn cùng 2 chú rể trong cùng một ngày.

Kik chia sẻ rằng trước đây cô từng có một người chồng Thái Lan và họ có 3 người con. Tuy nhiên, cuộc sống gia đình của cô gặp nhiều trắc trở và sự nghiệp ca hát cũng không diễn ra như mong đợi, vì vậy cô phải làm việc ở Pattaya để nuôi sống cha mẹ, ba cô con gái và hai cháu.

Tại đó, cô gặp ông Roman. Hai người nảy sinh tình cảm và hiện đã sống chung với nhau như vợ chồng được 5 năm. Sau đó, bạn của ông Roman, ông Maggie, cũng đến Thái Lan và phải lòng cô Kik.

Sau một năm hẹn hò với ông Maggie, họ quyết định chính thức kết hôn theo hình thức ba người. Kik cho biết, dù có vẻ bất thường, nhưng cha mẹ và các con của bà đều ủng hộ cuộc hôn nhân tay ba này.

"Trước đây, cả hai người đều chăm lo chu đáo cho gia đình mình", cô ấy nói.

Kik hiểu rằng người khác có thể thấy hôn nhân ba người là không thể chấp nhận được.

"Nhưng đối với bản thân tôi, nếu cả hai bên chấp nhận, gia đình hai bên cũng chấp nhận và có thể sống hạnh phúc bên nhau mà không gây rắc rối cho ai, thì tôi hài lòng", Kik nói.

Hai chú rể cũng cam kết mỗi người sẽ trao 1 triệu baht làm sính lễ.

Mẹ của cô Kik, bà Kwang, 61 tuổi, cũng chia sẻ rằng cả hai chú rể đều chăm sóc con gái bà và gia đình rất tốt.

Trong khi đó, ông Thian-yiu Lueangdechanurak, thị trưởng phường Saeng Thon, cho biết ông đã tham dự nhiều đám cưới trước đây, nhưng chưa bao giờ chứng kiến một phụ nữ Thái Lan kết hôn với hai chú rể cùng một lúc.

Ông nói thêm rằng đám cưới giữa cô Kik, ông Roman và ông Maggie có lẽ là đám cưới tay ba đầu tiên được tổ chức tại tỉnh này. Đáng chú ý, hai chú rể thậm chí còn là bạn bè của nhau.

Mặc dù đây là đám cưới khác thường, thị trưởng vẫn chúc mừng cô dâu và chú rể, chúc họ có một cuộc sống hôn nhân lâu dài và hạnh phúc.

Theo quy định pháp luật Thái Lan, hôn nhân được công nhận theo nguyên tắc một vợ một chồng. Một người không thể đồng thời đăng ký kết hôn hợp pháp với hai người khác. Vì vậy, buổi lễ của Kik và hai chú rể được cho là chỉ mang ý nghĩa nghi thức cá nhân, không có giá trị pháp lý như một cuộc hôn nhân được đăng ký theo luật định.

Câu chuyện nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội Thái Lan, làm dấy lên nhiều ý kiến trái chiều về quan niệm hôn nhân và gia đình trong xã hội hiện đại.