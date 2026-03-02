Du khách ở Dubai tưởng tên lửa của Iran là pháo hoa

Cuối tuần tại Dubai bắt đầu như mọi khi. Đến gần trưa thứ Bảy (28 tháng 2), các câu lạc bộ bãi biển trên đảo Palm Jumeirah đã kín chỗ. Dọc theo con đường đi bộ ven biển, các câu lạc bộ chạy bộ tập trung dưới chân những tòa tháp, ghi hình cảnh khởi động trước khi xuất phát theo đội hình ngay ngắn.

Trên Instagram, thành phố hiện lên như chưa hề có biến động: bầu trời xanh ngắt, mặt biển phẳng lặng và dòng người mua sắm tấp nập bên trong Dubai Mall. Tuy nhiên, ở phía bên kia Vịnh, cuộc chiến khu vực lớn nhất kể từ cuộc xâm lược Iraq năm 2003 đang leo thang dữ dội.

Suốt nhiều năm qua, thành phố này tự quảng bá mình là một nơi trú ẩn cho dòng vốn và sự ổn định, một địa điểm của trật tự và khả năng dự đoán trong một khu vực đầy biến động, tách biệt khỏi những cơn bão chính trị bủa vây các nước láng giềng. Viễn cảnh đó đã được duy trì cho đến khi mặt trời lặn.

Ngay sau khi chạng vạng tối, những chiếc máy bay không người lái (drone) và tên lửa đầu tiên của Iran đã tiếp cận các quốc gia vùng Vịnh. Hệ thống phòng không tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), cũng như tại Qatar, Ả Rập Xê Út và Bahrain, đã kích hoạt để đáp trả, những tên lửa đánh chặn vạch thành những vệt sáng trên bầu trời đêm.

Hình ảnh vệt sáng của một vật thể phóng ra được nhìn thấy trên bầu trời Dubai, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, thứ Bảy, ngày 28 tháng 2 năm 2026. (Ảnh: AP)

Nhiều du khách cho biết họ hoàn toàn bị bất ngờ. Không có còi báo động không kích và trong khi những cư dân có số điện thoại nội địa bắt đầu nhận được thông báo chính thức, những người khác không lập tức hiểu chuyện gì đang xảy ra.

“Lúc đầu chúng tôi cứ ngỡ đó là pháo hoa”, Natalia Veremeenko, một người đang lưu trú gần Fairmont The Palm, một khu nghỉ dưỡng 5 sao có cổng vào bị bốc cháy sau khi dường như bị drone tấn công, cho biết.

Veremeenko ban đầu tin rằng vụ hỏa hoạn chỉ là một sự cố đơn lẻ và chỉ trong vài phút, đường phố bắt đầu đông đúc trở lại. “Họ dọn dẹp mọi thứ rất nhanh”, cô nói.

Đám đông vẫn tụ tập như thường lệ quanh các đài phun nước bên ngoài Dubai Mall để xem buổi trình diễn ánh sáng và nước hàng đêm. Nhưng tâm trạng nghỉ lễ đã không thể kéo dài.

Cuối buổi tối, các vụ hỏa hoạn và những cột khói dày đặc đã được ghi nhận tại sân bay Dubai và Abu Dhabi sau khi mảnh vỡ drone rơi trúng các địa điểm này, khiến một người thiệt mạng và khoảng một chục người khác bị thương, theo chính quyền địa phương. Hai ca tử vong khác đã được công bố vào Chủ nhật (1 tháng 3).

Những cột khói đen cuồn cuộn bốc lên vào thứ Bảy từ khu vực cảng Jebel Ali ở Dubai, cảng bận rộn thứ chín thế giới và bận rộn nhất Trung Đông, nơi một bến tàu đã bốc cháy. Khách sạn Burj Al Arab hình cánh buồm, biểu tượng dễ nhận diện nhất của Dubai, cũng bị mảnh vỡ drone rơi trúng, gây ra một vụ hỏa hoạn ngắn.

Hiện vẫn chưa rõ liệu diễn biến xung đột tiếp theo như thế nào. Nhưng đối với UAE, các cuộc tấn công đã đánh dấu một sự rạn nứt hiếm hoi trong danh tiếng thân thiện với kinh doanh mà các quốc gia vùng Vịnh đã dành nhiều năm để xây dựng. Đại đa số cư dân Dubai là người nước ngoài, bị thu hút bởi lời hứa về sự an toàn và thuế thấp của thành phố.

Đến đêm, nhiều khách sạn xa hoa đã đưa khách từ các phòng và sân thượng trống trải xuống các hầm gửi xe dưới lòng đất và hành lang phục vụ. Những cảnh tượng này gợi nhớ đến hình ảnh thường thấy ở các thành phố tại Ukraine, dù ở đây, phản ứng mang một vẻ hào nhoáng đặc trưng của Dubai.

“Tình trạng khẩn cấp, nhưng phải thật thời thượng”, một blogger phong cách sống người Nga viết, đăng kèm bức ảnh cô mặc bộ đồ ngủ bằng lụa dưới hầm khách sạn.

Yekaterina, một người Nga sinh sống tại Dubai, cho biết cô lần đầu cảm thấy hoảng loạn khi nhận được tin nhắn lúc nửa đêm yêu cầu tìm nơi trú ẩn tại tòa tháp của mình. Dưới hầm gửi xe, những tin đồn bắt đầu lan truyền rằng Burj Khalifa, tòa nhà cao nhất thế giới, đã bị trúng đạn - những thông tin sau đó được xác nhận là sai sự thật nhưng đã phản ánh tâm trạng bất ổn trong đêm.

Hành khách bị mắc kẹt do sân bay quốc tế Dubai đóng cửa. Ảnh: Altaf Qadri/AP Hành khách bị mắc kẹt do sân bay quốc tế Dubai đóng cửa. Ảnh: Altaf Qadri/AP

Đến sáng, chính quyền đã nhanh chóng hành động để xoa dịu nỗi lo sợ, trấn an cư dân và du khách rằng tình hình đã được kiểm soát và cam kết bồi thường chuyến bay cho những người bị ảnh hưởng bởi sự gián đoạn.

Bộ Quốc phòng UAE cho biết 137 tên lửa và 209 drone đã được phóng về phía lãnh thổ UAE và phần lớn đã bị các hệ thống phòng không đánh chặn.

“Bạn có thể trở lại bình thường ngay bây giờ. UAE an toàn 100%. Cuộc sống và kinh doanh vẫn tiếp diễn bình thường”, Amjad Taha, một nhà bình luận người Emirati, viết trên X.

Các KOL phương Tây sống tại Dubai, một số người nói rằng họ chuyển đến đây để thoát khỏi những thành phố châu Âu đầy rẫy tội phạm và thuế cao, đã nhanh chóng hưởng ứng thông điệp này.

“Lời chào từ một buổi dắt chó đi dạo rất thư giãn tại thành phố tốt nhất và an toàn nhất thế giới, Joule Sullivan, một người Úc sống tại Dubai”, nói với nửa triệu người theo dõi trên Instagram của mình. “Xin lỗi những người phản đối. Dubai vẫn là thành phố tuyệt vời nhất thế giới”, anh ấy nói thêm.

Sự tự tin đó có thể sẽ còn bị thử thách. Các sân bay vẫn đóng cửa, khiến hàng chục ngàn du khách bị kẹt lại mà không có mốc thời gian rõ ràng về việc khi nào các chuyến bay sẽ được nối lại.

Sáng Chủ nhật, du khách bắt đầu nhận được tin nhắn từ chính quyền thúc giục họ ở trong nhà và chờ chỉ dẫn. Một số người cho biết họ vẫn không hề nản lòng, tiếp tục công việc hàng ngày của mình.

“Tôi vẫn dự định đến Dubai Mall để mua sắm hôm nay”, Veremeenko nói. “Tôi hy vọng tất cả những điều này sẽ sớm qua đi.”

Nguồn: The Guardian